Gala nghệ thuật ‘Tổ quốc bình yên’- bản trường ca về lực lượng An ninh nhân dân 14/06/2026 00:08

(PLO)- Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng những trải nghiệm hiện đại, giàu cảm xúc.

Tối 13-6, Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: THU HOÀI

Bản trường ca nghệ thuật về những trận tuyến thầm lặng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM....

Các đại biểu tham dự Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên”, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: THU HOÀI

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM và đông đảo người dân thành phố…

Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026), đồng thời chào mừng 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình được dàn dựng công phu bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại.

Thông qua các phân đoạn nghệ thuật như “Trận tuyến thời bình”, “Trận tuyến sau tiếng súng”, “Mạng lưới nội đô”, “Tây Ninh - Bộ não trong rừng”, “Giây phút sinh tử”, Gala đã tái hiện hành trình chiến đấu, hy sinh và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh.

Những thước phim tư liệu kết hợp cùng nghệ thuật sân khấu giúp khán giả hiểu hơn về các chiến công thầm lặng, sự hy sinh và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Ảnh: THU HOÀI

Từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh trong thời đại số âm thầm bảo vệ không gian mạng, chương trình đưa khán giả trở về những trận tuyến đặc biệt trong thời chiến, nơi các chuyên án, cơ sở bí mật và mạng lưới nội đô đã góp phần làm nên những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân.

Đưa lịch sử đến gần hơn với người dân

Không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân, Gala còn khắc họa hình ảnh TP.HCM qua nhiều giai đoạn phát triển, từ những năm tháng chiến tranh gian khó đến một đô thị năng động, hiện đại và nghĩa tình.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” còn có nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm dành cho người dân.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu bằng sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu của lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: THU HOÀI

Nổi bật là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”, giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Các không gian trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại cũng giúp người dân tiếp cận những kiến thức về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, nhận diện tội phạm công nghệ cao, công nghệ UAV, hệ thống camera thông minh và các quy định pháp luật liên quan đến an ninh trật tự.

Gala nghệ thuật là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Ảnh: THU HOÀI

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai với mong muốn đưa lịch sử và truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.

Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” diễn ra từ ngày 11 đến 14-6. Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Đà Nẵng, chương trình tiếp tục đến TP.HCM - vùng đất gắn liền với những năm tháng đấu tranh gian khổ, những chiến công thầm lặng và sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.

Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: THU HOÀI

Thông qua các chương trình nghệ thuật, triển lãm và hoạt động trải nghiệm, sự kiện góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.