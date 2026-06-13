Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai 13/06/2026 19:23

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Chiều 13- 6, tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các đề xuất, kiến nghị của Thành phố.

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Đồng Nai.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả nổi bật đạt được trong phát triển KTXH năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, thách thức và thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo các báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên 50,4 nghìn tỉ đồng, đạt 50% dự toán (khoảng trên 100 nghìn tỉ đồng). Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%; du lịch đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu 1,9 nghìn tỉ đồng; chỉ số IIP tăng 13,59% (cả nước khoảng 9%); chế biến, chế tạo tăng 12,8%; thu hút FDI đạt 1,4 tỉ USD, tăng 10,6%; đầu tư trong nước đạt khoảng 840 nghìn tỉ đồng, đạt 524% kế hoạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Về chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu. Thành phố triển khai đồng bộ nhiều hạ tầng số, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 90%; hồ sơ quá hạn được kiểm soát ở mức thấp.

Đồng Nai là 1 trong 8 địa phương thí điểm dịch vụ công trực tuyến của Đảng, thu đảng phí trực tuyến đạt 95,58%, xếp thứ nhất trong 8 địa phương được chọn.

Năm 2026, TP Đồng Nai phấn đấu hoàn thành trên 8.000 căn nhà ở cho thuê. Đồng Nai cũng tích cực xử lý các dự án vướng mắc tồn đọng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cam kết Đồng Nai sẽ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026 và tiến tới cán mốc 12% trong cả nhiệm kỳ; đồng thời thu ngân sách năm 2026 đạt khoảng 150 nghìn tỉ đồng (vượt thu 50%); quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Theo Thủ tướng, Đồng Nai có vai trò rất đặc biệt, thành phố duy nhất của nước ta tiếp giáp đường biên giới quốc tế với Campuchia, là thành phố mới được thành lập. Nguyên nhân căn cốt, sâu xa của những kết quả đạt được là đội ngũ cán bộ chủ chốt có cách làm mới, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, quyết liệt, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung để thành phố phát triển ngày càng mạnh hơn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của Đồng Nai, cần nhận diện để có giải pháp khắc phục. Theo đó, trong bối cảnh dư địa phát triển còn rất lớn, bước chuyển đổi tư duy từ lãnh đạo thành phố tới các ngành, cấp cơ sở còn chưa được như mong muốn.

Nếu Đồng Nai cam kết hoàn thành và đặt mục tiêu cao hơn, đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách, hiệu quả đầu tư thì Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho Đồng Nai ngay trong năm 2027 và giai đoạn tới, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng yêu cầu Thành phố Đồng Nai phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và cách thức làm việc, đặc biệt là mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách cho Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng Nai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18-KL/TW, Nghị quyết số 109/NQ-CP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Nai lần thứ I và 7 nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với TP. Đồng Nai ngày 18-5-2026 vừa qua.

Thủ tướng lưu ý Đồng Nai cần hết sức quan tâm, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân trong đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm, tháo gỡ nhanh cho các dự án tồn đọng, kéo dài, kết quả cuối cùng là đưa các dự án vào hoạt động, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách; Rà soát, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan sân bay Long Thành; Phát triển các ngành, lĩnh vực; phát huy và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng chỉ đạo hoàn tất dứt điểm giải phóng mặt bằng các khu vực còn vướng mắc, bảo đảm bàn giao đủ mặt bằng cho tất cả hạng mục còn lại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng kết nối chiến lược: Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, kết nối nội địa với sân bay…