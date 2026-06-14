Khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam 14/06/2026 20:22

(PLO)- Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu đã làm rõ vai trò, những cống hiến nổi bật của nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng...

Chiều 14-6, tại Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (15-6-1896 – 15-6-2026).

Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì hội thảo có ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại diện nhiều địa phương trong cả nước.

Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối có nhiều đóng góp quan trọng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước; người học trò, cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Theo Ban tổ chức, gần 50 tham luận gửi tới hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn và phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận khẳng định đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người tiên phong trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những năm hoạt động tại Quảng Châu (Trung Quốc), ông đã tích cực tham gia xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo cán bộ cách mạng và góp phần quan trọng vào việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng đầu năm 1930.

Nhiều ý kiến cũng làm rõ vai trò của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng và trực tiếp chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu.

Đặc biệt, trên cương vị Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã góp phần xây dựng nền móng cho ngành thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh mối quan hệ cách mạng gắn bó đặc biệt giữa đồng chí Hồ Tùng Mậu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông luôn giữ vững khí tiết người cộng sản, đặt lợi ích của Đảng và dân tộc lên trên hết, sống giản dị, gần gũi nhân dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu là di sản quý báu của Đảng và dân tộc.

Theo ông, ý chí cách mạng, tinh thần dấn thân và tấm gương đạo đức của đồng chí Hồ Tùng Mậu tiếp tục là nguồn động lực quan trọng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng khẳng định những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.