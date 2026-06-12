Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xử nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ 12/06/2026 05:02

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Xét xử phải bảo đảm độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án...

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo).

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại chặng đường hoạt động qua các nhiệm kỳ, có cơ sở để khẳng định Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó. Tuy nhiên, ông cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận Cải cách tư pháp vẫn còn những mặt chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được kiện toàn, sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo, chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn.

“Cải cách tư pháp không thể tách rời hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Nếu pháp luật còn chồng chéo, thiếu rõ ràng, thiếu khả thi thì hoạt động tư pháp sẽ khó bảo vệ công lý hiệu quả. Nếu tổ chức thi hành pháp luật không nghiêm, quản lý hành chính không minh bạch, trách nhiệm công vụ không rõ, thì tranh chấp, khiếu kiện, vi phạm sẽ dồn sang tư pháp. Nếu tư pháp chậm đổi mới, thiếu liêm chính, thiếu chuyên nghiệp, thì pháp luật dù đúng cũng khó đi vào cuộc sống” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cơ quan tư pháp, mà là nâng cao năng lực vận hành Nhà nước pháp quyền; không chỉ là xử lý vụ việc, mà là bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin; không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ, mà là phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước bằng pháp luật và công lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: NHÂN DÂN

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về Cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Không vì thay đổi mô hình tổ chức Ban Chỉ đạo mà làm chậm lại, làm nhẹ đi hoặc làm đứt đoạn nhiệm vụ Cải cách tư pháp.

Bảo đảm chuyển tiếp thông suốt nhiệm vụ sang Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Việc chuyển tiếp phải bảo đảm không gián đoạn công việc, không bỏ sót nhiệm vụ, không làm giảm yêu cầu Cải cách tư pháp, không để trách nhiệm bị phân tán.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố, kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải bảo đảm độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành án phải được coi là khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý.

Song song đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi can thiệp trái pháp luật; kiểm soát xung đột lợi ích; minh bạch phân công án, giám định, định giá, đấu giá, thi hành án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. Ảnh: NHÂN DÂN

“Xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp; thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân thuộc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kết thúc một mô hình tổ chức không có nghĩa là khép lại một sứ mệnh. Sứ mệnh Cải cách tư pháp vẫn tiếp tục nhưng trong một không gian rộng hơn, với đòi hỏi cao hơn, đó là hoàn thiện thể chế tốt hơn, thực thi pháp luật nghiêm hơn, tư pháp liêm chính hơn, công lý gần dân hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, phát triển đất nước được phục vụ hiệu quả hơn.