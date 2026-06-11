Thủ tướng: Thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 11/06/2026 20:32

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội, bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Chiều 11-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: NHẬT BẮC

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Những kết quả này đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức với Thủ đô như dư địa phát triển chưa được khai thác với hiệu quả tối đa.

Theo Luật Thủ đô, Hà Nội được trao thẩm quyền thiết kế chính sách và thực thi chính sách nhưng để có cơ chế mạnh, đột phá, khả thi thì còn rất nhiều nội dung cần tiếp tục thực hiện và cần sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương.

Tốc độ tăng GRDP quý I-2026 chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn cho những tháng còn lại để đạt mục tiêu cả năm (11%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng cao hơn bình quân cả nước.

Cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội, nhất là vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài đang là điểm nghẽn; số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng; kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực sụt giảm.

Tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất, quỹ nhà tái định cư... Cung ứng điện là thách thức lớn trong bối cảnh tăng trưởng cao.

Quản lý, phát triển đô thị còn bất cập; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai. Nhiều vấn đề về môi trường chưa được quan tâm xử lý; hạ tầng quá tải dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí, nguồn nước và xử lý rác thải còn nhiều bất cập…

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy Hà Nội đang quyết liệt triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Luật Thủ đô. Thành phố có nhiều cách làm mới cần được nhân rộng như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm (như dự án vành đai 1, vành đai 2,5 và 7 dự án các cầu qua sông Hồng...). Đồng thời, chủ động kiến tạo không gian phát triển mới thông qua Quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Hà Nội cũng quyết liệt tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài, đến nay đã xử lý được 24/341 dự án và đang xử lý 317/341 dự án ngoài ngân sách…

Quyết tâm cao nhất để đạt tăng trưởng 11%

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh với vai trò đặc biệt quan trọng, được Trung ương, các cấp các ngành rất quan tâm, Thành phố cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước.

"Quy mô kinh tế năm 2025 của Hà Nội chiếm 12,5% của cả nước vì vậy mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội có đóng góp rất quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của cả nước"- Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu, quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Luật Thủ đô, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Tập trung, nỗ lực cao nhất để triển khai Luật Thủ đô, tạo cơ chế mạnh, đột phá, khả thi; đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng cho rằng TP Hà Nội cần phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của cả nước. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%.

"Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, tuy nhiên, với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, TP Hà Nội cần phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của cả nước"- Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng đề nghị Thành phố cần liên tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường; phân công các đồng chí lãnh đạo Thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực.

Đặc biệt, tập trung khai thác tối đa dư địa để thúc đẩy tăng trưởng những tháng còn lại như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, ngân hàng và bảo hiểm, vận tải kho bãi và xây dựng. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện quyết liệt các giải pháp để "bình ổn" giá, nhất là nguyên nhiên vật liệu và các mặt hàng thiết yếu…

Yêu cầu Thủ đô tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng và có các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững, Thủ tướng nhắc tới mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là khoảng 3,7 triệu tỉ đồng, khoảng gần 750 nghìn tỉ đồng/năm.

Hà Nội cũng cần tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tối ưu hóa nguồn lực đất đai, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; huy động có hiệu quả nguồn vốn tư nhân (mục tiêu 1 đồng vốn đầu tư công thu hút 5-10 đồng vốn tư nhân); đẩy mạnh thu hút vốn ODA, FDI; các nguồn vốn tín dụng và phát triển thị trường vốn; nghiên cứu việc phát hành trái phiếu Thủ đô cho từng dự án động lực cụ thể…

Triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gắn với yêu cầu tăng trưởng "2 con số" và phù hợp quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030.

Hoàn thành xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất. Đồng thời hoàn thành xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng văn hoá, xã hội.

Hoàn thành rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gắn với yêu cầu về hạch toán KTXH, đánh giá hiệu quả đầu tư, hoàn thành trong quý III-2026. Quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, tắc nghẽn giao thông, ngập úng và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hà Nội tiếp tục phấn đấu cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh. Kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và đẩy mạnh xử lý trên môi trường mạng. Thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình từ quý III-2026.

Thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.

Ông cũng lưu ý cần triển khai có hiệu quả 8 dự án trọng điểm của Thành phố để thúc đẩy tăng trưởng; khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực cho phát triển (hiện còn 661 dự án gồm cả đầu tư công và ngoài ngân sách).

Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê. Ảnh: VGP

Hà Nội cần đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng. Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để phát triển kinh tế tư nhân…

Đánh giá cao Hà Nội sẽ sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm rất quan trọng của Hà Nội không chỉ là triển khai các dự án cụ thể mà cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thủ đô bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả và đề xuất, kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân định rõ thẩm quyền và bố trí đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57; đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ lõi, tập trung vào 10 nhóm công nghệ chiến lược với các sản phẩm đầu ra cụ thể như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, robot, tự động hóa, hàng không - vũ trụ, an ninh mạng và lượng tử.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thành phố thông minh, phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, phấn đấu đến cuối năm 2026, kinh tế số chiếm 22% GRDP Thành phố.

Ông nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực châu Á; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, đường sắt…

Một nội dung quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần; phấn đấu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.

Cùng với đó, nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi gắn với phát triển nền kinh tế bạc. Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống cơ quan hành chính của Thành phố bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác cung cấp thông tin, truyền thông chính sách về các dự án lớn đang triển khai.