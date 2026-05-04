Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không để cắt giảm thủ tục này lại 'mọc' thủ tục khác 04/05/2026 21:57

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khi trình dự thảo luật, pháp lệnh phải có dự thảo hướng dẫn kèm theo. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cương quyết không xử lý nếu không có dự thảo hướng dẫn đi kèm.

Chiều 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

Nghiên cứu hợp nhất hai luật Ngân sách nhà nước và Đầu tư công

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

“Khi trình dự thảo luật, pháp lệnh phải có dự thảo hướng dẫn kèm theo. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cương quyết không xử lý nếu không có dự thảo hướng dẫn đi kèm” – Thủ tướng nói và yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành và kiểm soát chặt phát sinh mới.

Cùng với đó, rà soát, lập danh mục và triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, đặc biệt là để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trong đó nghiên cứu hợp nhất hai luật Ngân sách nhà nước và Đầu tư công; sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đất đai…

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.

Ông lưu ý đây là việc phải làm liên tục, thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…

Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa. Các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, Gia Bình

Về các nhóm giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời.

Bộ Tài chính, các bộ và cơ quan liên quan rà soát, giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ… cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.

Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, hoàn thành trong tháng 5-2026; cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước…

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến về xuất nhập khẩu, nhập siêu, nhu cầu ngoại tệ, thanh toán, trả nợ, chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Đồng thời rà soát, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề cập đến các giải pháp phát triển trong lĩnh vực thủy sản, lúa gạo, đầu tư hạ tầng, đàm phán các FTA mới, thúc đẩy xuất khẩu, chuyển đổi số…

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình…

Liên quan hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ, các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, trình Chính phủ ban hành trong quý II-2026.

Tổ chức sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tháo gỡ và xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc.