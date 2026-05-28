Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TP.HCM 28/05/2026 11:05

(PLO)- Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TP và xã, ngành sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Sáng ngày 28-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính quyền TP, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực của địa phương, các cấp, các ngành trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với những điểm còn khó khăn, Bí thư Trần Lưu Quang nói toàn hệ thống phải có tư duy, cách tiếp cận mới hơn, chú trọng chất lượng chứ không chỉ chạy theo số lượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, ông nhấn mạnh đến việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, không phải siết quản lý mà phải xem anh em mong muốn gì để hỗ trợ làm. “Đó mới là câu chuyện của bây giờ và tương lai, từ tư duy xin- cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát quyền lực”, người đứng đầu Đảng bộ Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Về tổ chức bộ máy, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ lập thêm hai đảng bộ đảng bộ khối đại học và khối cơ quan y tế, nhằm “chia lửa” cho Đảng bộ UBND TP.

TP.HCM cũng sẽ thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển TP trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo không phát sinh thêm biên chế, khoảng 30- 40 người, dự kiến thành lập trong tháng 7.

Thông tin thêm, Bí thư Trần Lưu Quang nói với quy mô, tầm vóc phát triển và nhiệm vụ đặt ra cho TP.HCM hiện nay rất cần có bộ phận nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù.

Cạnh đó, TP cũng sẽ chuyển một số cán bộ chưa phát huy được năng lực ở các cơ quan, đơn vị về đây để thực hiện nhiệm vụ khác; hoặc cũng có người đáp ứng nhiệm vụ ở cơ quan cũ nhưng có khả năng nghiên cứu, phù hợp với vị trí mới cũng sẽ được đưa về cơ quan này.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TP và xã, ngành sau một năm vận hành bộ máy mới. Xã, phường cũng cần rà soát trong đội ngũ để điều chỉnh hợp lý, giữa các phường cũng có thể hoán đổi nhân sự cho nhau để cân đối nguồn lực, vị trí công việc tại địa phương. Việc này cũng sẽ áp dụng cho các sở, ngành.

Ông cũng đề cập đến Nghị quyết 09 mà Bộ Chính trị vừa ban hành, cho phép TP tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế, tức khoảng 14.000 công chức, 25.000 viên chức.

Nghĩa là TP có nguồn biên chế thêm và TP cũng đang sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, trong đó có khoảng 995 người có thể trở thành công chức, viên chức (khoảng 2/3 là viên chức); 408 người có khả năng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý phải cẩn trọng trong việc tuyển dụng lại, phải lựa chọn được những người giỏi chứ không phải do người này người kia gửi gắm. Nếu không làm tốt sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của địa phương.

Ông cũng ủng hộ chủ trương thi tuyển, sát hạch, dành chỗ cho những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, người có kinh nghiệm tham gia trong hệ thống.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng thông tin thêm, tới đây TP sẽ không cào bằng, "phát" đều biên chế cho các địa bàn. Sẽ có phường, xã còn nguyên nhưng cũng sẽ có nơi bị cắt bớt.

Ông khẳng định, TP sẽ có tỉ lệ để dành nhất định cho cả TP và xã phường để tuyển chọn người giỏi, kêu gọi chuyên gia tham gia.