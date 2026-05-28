Hà Nội sẽ phát huy tối đa các cơ chế đặc thù được Trung ương trao 28/05/2026 09:25

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù được Trung ương trao cho Thủ đô.

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.



Hà Nội được kỳ vọng đi đầu đổi mới quản trị đô thị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay Hội nghị HĐND toàn quốc lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình quản trị quốc gia và xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.



Ông cho rằng đây không chỉ là dịp đánh giá toàn diện hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua mà còn là diễn đàn để các địa phương trao đổi, thống nhất tư duy, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: QH

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và đổi mới phương thức quản trị quốc gia, yêu cầu đặt ra với HĐND các cấp là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng quyết sách.



Là Thủ đô của cả nước, Hà Nội được Trung ương kỳ vọng đi đầu trong đổi mới quản trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển đô thị hiện đại.



Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.



Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, quy mô GRDP không ngừng mở rộng, thu ngân sách liên tục đạt và vượt dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.



TP cũng tập trung tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị. Nhiều hệ thống dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành thông minh và dịch vụ công trực tuyến đã được đưa vào vận hành.



Bên cạnh đó, Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư như xây dựng đề án xã, phường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục đầu tư.



TP cũng tập trung xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng xanh và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.



Tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết nhiều công trình giao thông chiến lược như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng đang được tập trung triển khai, tạo động lực mở rộng không gian phát triển mới cho Thủ đô.



Cùng với phát triển hạ tầng, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên.



Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới hoạt động của HĐND TP theo hướng thực chất, hiệu quả, sát dân và gần dân hơn.



Tuy vậy, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng nhìn nhận Thủ đô còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức lớn như áp lực dân số, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, nhà ở, chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao.



“Mô hình tăng trưởng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn; năng lực cạnh tranh quốc tế của Thủ đô cần được nâng lên, chất lượng quản trị đô thị cần tiếp tục hiện đại hóa” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.



Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô.



TP xác định tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số; tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và thủ tục đầu tư; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nhà ở xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; đổi mới mô hình quản trị đô thị theo hướng tinh gọn, hiện đại và minh bạch.



Ông tin tưởng hội nghị sẽ tạo thêm động lực mới để tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương, góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.