Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026, mở cơ hội phát triển mới 07/05/2026 10:35

(PLO)- Sáng 7-5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường với hơn 8.000 đại biểu tham dự.

Luật Thủ đô năm 2026 với 3 đột phát

Phổ biến những nội dung cốt lõi của luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh Luật Thủ đô năm 2026 là “không gian pháp lý đột phá”, mở ra cơ chế phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn tới.

Theo ông Tú, luật gồm 9 chương, 36 điều, với trọng tâm lớn nhất là phân cấp, phân quyền và trao quyền chủ động mạnh hơn cho Hà Nội trong quản trị, điều hành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đáng chú ý, luật tạo ra ba nhóm đột phá lớn gồm thể chế, tư duy phát triển và không gian phát triển.

Trong đó, về thể chế, Hà Nội được trao thêm quyền trong xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển đặc thù của Thủ đô; chủ động quyết định tổ chức bộ máy, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ.

Về tư duy phát triển, luật định hướng xây dựng mô hình phát triển mới gắn với đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và các mô hình kinh tế mới.

Còn về không gian phát triển, luật mở rộng cơ chế liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong và ngoài vùng Thủ đô; đồng thời cho phép nghiên cứu, phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp và định hướng khai thác không gian tầm cao trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Quang Thái

Luật cũng trao thêm nhiều thẩm quyền cho Hà Nội trong quản lý quy hoạch, phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Về huy động nguồn lực, Hà Nội được hưởng 100% khoản thưởng vượt thu ngân sách; được phát hành trái phiếu Thủ đô, trái phiếu xanh và quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án lớn.

Ngoài ra, luật cho phép thành phố mở rộng phương thức khai thác hạ tầng, huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản công.

Hà Nội yêu cầu đưa luật nhanh chóng vào cuộc sống

Quán triệt kế hoạch triển khai thi hành luật, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Theo ông Thắng, ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả.

Ngày 4-5-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tổ chức triển khai thi hành luật, yêu cầu toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Quang Thái

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết việc triển khai luật sẽ được đặt trong tổng thể gắn kết với ba văn kiện lớn gồm: Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026.

Song song với đó, thành phố xác định chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đơn vị thuộc thành phố được yêu cầu chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, nhân lực và các điều kiện cần thiết để luật được triển khai hiệu quả ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

“Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra những cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị thành phố phải hành động với quyết tâm cao nhất, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và phương thức triển khai thực sự hiệu quả” - ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.