Khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích của tàu gặp nạn trên biển ở Hải Phòng 27/05/2026 17:27

(PLO)- Đến 15 giờ 30 phút chiều 27-5, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã cứu vớt 9 người trên tàu gặp nạn khi đang trên đường đi Bạch Long Vĩ và đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Ngày 27-5, thông tin từ TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn một tàu gặp nạn trên biển.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 47 phút sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (thông tin từ anh Phạm Văn Minh, 40 tuổi, thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ) về thông tin tàu gặp nạn.

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút ngày 26-5, tàu số hiệu HP 90666-TS, trên tàu có 11 người, xuất phát từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu (Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ.

Đến 17 giờ 19 phút ngày 26-5 tàu mất kết nối (tọa độ tại điểm cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng tây), nghi bị nạn.

Tàu cứu nạn hàng hải đến khu vực tàu cá gặp nạn để triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự TP đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 cơ động lực lượng, phương tiện ra hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Bạch Long Vĩ tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bạch Long Vĩ huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ Chỉ huy quân sự TP đã khẩn trương phối hợp, hiệp đồng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 điều động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được báo cáo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, chỉ đạo khẩn các lực lượng chức năng của TP triển khai đồng bộ các biện pháp; phối hợp khẩn cấp với các cơ quan của các bộ, ngành Trung ương triển khai gấp các biện pháp để tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, đã cứu vớt thành công 9/11 người gặp nạn của tàu HP 90666-TS. Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 người còn lại.