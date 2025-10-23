Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn khi tránh bão số 12 23/10/2025 10:15

(PLO)- Tàu cá Quảng Ngãi khi đang di chuyển tránh bão số 12 thì bị phá nước.

Sáng 23-10, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết một tàu cá Quảng Ngãi bị phá nước khi đang trên đường di chuyển vào bờ tránh trú bão số 12, có nguy cơ chìm trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, bà Đặng Thị Nhung (42 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu cá QNg 90704 TS đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh báo tin tàu của mình bị phá nước, có nguy cơ chìm.

Tàu cá Quảng Ngãi có nguy cơ chìm do bị phá nước trên đường đi tránh bão số 12. Ảnh minh họa

Tàu cá QNg 90704 TS, công suất 750 CV, do ông Đặng Công Nhất (36 tuổi, trú xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng, xuất bến từ ngày 11-10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh để hành nghề hậu cần trên vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có bốn lao động.

Đến khoảng 3 giờ 42 ngày 23-10, khi đang chạy xuống phía nam tránh bão tại vị trí 13°46'N - 110°02'E, tàu bị phá nước, nước tràn vào khoang, có nguy cơ chìm.

Hiện sức khỏe của bốn thuyền viên trên tàu ổn định và đang nỗ lực khắc phục sự cố. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp các lực lượng sẵn sàng ứng cứu.