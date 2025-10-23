Nghi hóa chất đổ ra đường sau sự cố giao thông khiến người dân đau đầu, buồn nôn... 23/10/2025 09:50

(PLO)- Nhiều thùng chất lỏng nghi hóa chất đổ ra đường Lê Lợi ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi có mùi nồng nặc khiến người dân khu vực chóng mặt, nhức đầu.

Sáng 23-10, một vụ sự cố giao thông xảy ra trên đường Lê Lợi (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) khiến nhiều thùng chất lỏng bất ngờ đổ tràn ra đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Xe đầu kéo làm rơi nhiều thùng chất lỏng nghi hóa chất ra đường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe đầu kéo 76F-006.19 chở bảy thùng chất lỏng lưu thông trên đường Lê Lợi hướng ra Quốc lộ 1A thì gặp sự cố khiến bốn thùng lớn rơi xuống mặt đường, chất lỏng đổ tràn ra đường.

Bốn thùng chất lỏng nghi hóa chất bị đổ xuống đường, chảy ra ngoài.

Chất lỏng không màu trong các thùng này nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng, khiến người đi đường và các hộ dân xung quanh khó chịu, buồn nôn, cay mắt.

Một số hộ dân phải đóng kín cửa, dùng khẩu trang để tránh hít phải mùi khó chịu.

Trên các thùng chất lỏng có ghi nhãn Glacial Acetic Acid, có biểu tượng chất ăn mòn và dễ cháy.

“Không biết chất lỏng đó là loại gì mà mùi kinh khủng lắm, đứng xa vẫn thấy cay mắt, nhức đầu”, một người dân nói.

Tại hiện trường, các thùng chứa dung tích hơn 1.000 lít, dán nhãn ghi “Glacial Acetic Acid”, có biểu tượng chất ăn mòn và dễ cháy, xuất xứ Trung Quốc, hạn sử dụng đến 4-9-2026.

Lực lượng Công an phường, CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Chánh Lộ phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, lập biên bản và phân luồng giao thông. Đến 8 giờ 10, các thùng chất lỏng bị rơi vẫn chưa được xử lý, khu vực xảy ra sự cố còn mùi hôi nồng nặc.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.