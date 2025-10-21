Nông dân Lý Sơn tất bật thu hoạch hành chạy bão Thần Gió 21/10/2025 14:12

(PLO)- Ngay trước thời điểm bão Thần Gió đổ bộ, các hộ dân trồng hành tại đảo Lý Sơn đã tất bật thu hoạch "chạy bão".

Bão số 12 (bão Thần Gió) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ngãi.

Những ngày này trên đảo Lý Sơn, bà con nông dân đang khẩn trương “chạy đua” với thời gian để thu hoạch hành trước khi bão đổ bộ.

Nông dân Lý Sơn tất bật thu hoạch hành trước cơn bão Thần Gió.

Tại thôn An Vĩnh – nơi được xem là “vựa hành” lớn nhất đảo, từ tờ mờ sáng, hàng trăm hộ dân đã có mặt ngoài đồng, nhổ, bó hành, chuyển về nơi khô ráo.

Nhiều hộ dân thu hoạch hành sớm hơn dự kiến.

Ông Phan Đình Mười, ở thôn An Vĩnh, cho biết gia đình có gần 3 sào hành, dù cây vẫn còn non nhưng ông buộc phải thu sớm.

“Biết thu non thì năng suất thấp, nhưng để bão vô thì coi như mất trắng. Giờ chỉ mong gom kịp, phơi được phần nào cho đỡ lỗ vốn”, ông Mười chia sẻ.

Chị Võ Thị Dung, cùng thôn, nói thêm: “Nghe tin bão mạnh, cả nhà tôi nghỉ hết việc khác ra đồng nhổ hành. Dù thiệt một chút, nhưng còn hơn để mưa bão dập nát, công sức mấy tháng coi như trôi sông”.

Thu hoạch hành non có thể làm giảm năng suất nhưng phải nhổ để chạy bão.

Trên những thửa ruộng hành vàng nhạt, nhiều người vẫn cặm cụi giữa trời lất phất mưa.

Ông Phạm Minh Hòa vừa nhổ vừa nói: “Phải tranh thủ từng giờ. Gặp mưa to gió lớn mà chưa nhổ kịp thì hư hết. Năm nào bão cũng làm thiệt hại ít nhiều, giờ rút kinh nghiệm, làm sớm cho chắc”.

Toàn đặc khu Lý Sơn hiện có hơn 300ha hành, trong đó gần 80% diện tích đã được thu hoạch sớm để tránh bão Thần Gió.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp hướng dẫn bà con thu hoạch nhanh. Đồng thời gia cố kho chứa, nhà cửa và các công trình nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Lý Sơn là vùng trồng hành lớn của tỉnh Quảng Ngãi.

Trưa 21-10, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết đã yêu cầu rà soát toàn bộ diện tích hành còn lại. Huy động lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch khẩn trương trước thời điểm bão Thần Gió đổ bộ.

“Các kho chứa nông sản và khu dân cư ven biển cũng đang được gia cố để đảm bảo an toàn khi bão tiến gần”, ông Huy nói.

Theo ông Huy, vụ hành này là vụ sản xuất chủ lực của người dân Lý Sơn, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng ngàn hộ nông dân. Trung bình mỗi sào hành cho thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng.

“Người dân đang cố gắng giữ lấy từng củ hành như giữ lấy bát cơm của mình. Hy vọng bão đi qua nhẹ, để đảo còn giữ được mùa vụ”, ông Huy bày tỏ.