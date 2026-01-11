Miền núi Đà Nẵng xuống 1 độ C, lần đầu tiên xuất hiện băng tuyết 11/01/2026 17:18

(PLO)- Một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip băng tuyết xuất hiện ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng

Ngày 11-1, một số Fanpage đăng tải hình ảnh, clip băng tuyết kết lại, phủ lớp mỏng trên bề mặt yên xe máy, mái bạt.

Xuất hiện băng tuyết phủ kín yên xe máy ở xã Trà Linh.

Theo tìm hiểu, hình ảnh, clip trên được ghi lại tại xã Trà Linh, TP Đà Nẵng vào sáng cùng ngày. Sự việc được cho là hiếm khi xuất hiện tại địa phương này, dù nhiệt độ trung bình quanh năm nơi đây khá thấp.

Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ mấy ngày qua xã Trà Linh ghi nhận nhiệt độ rất thấp; có nơi xuống còn 1 độ C vào sáng sớm 10-1.

Xuất hiện băng tuyết phủ trên bề mặt lớp bạt.

Theo anh Nguyễn Tuấn, người trồng sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh, nhiệt độ ban đêm ở Trà Linh rất thấp. Những khu vực có độ cao 1.300-1.700 m có nhiệt độ xuống còn 4 đến 1 độ C vào ban đêm.

"Đây là nhiệt độ thấp nhất trong vòng 5 năm nay ở Trà Linh. Nhiệt độ xuống thấp, kèm độ ẩm cao nên cảm giác rất khó chịu"- anh Tuấn chia sẻ.

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho hay mấy ngày qua có thời điểm tại khu vực trung tâm xã nhiệt độ xuống còn 5-6 độ C.

Tại vùng trồng sâm Ngọc Linh có độ cao 1.600-1.700 m ở giữa rừng nguyên sinh, độ ẩm cao, nhiệt độ xuống còn 1 độ C.