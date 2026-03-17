Chủ tịch Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính 17/03/2026 12:16

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định, điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 17-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 450/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và ông Tạ Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Ông Tạ Anh Tuấn năm nay 57 tuổi, quê TP Hà Nội, có trình độ đại học tài chính kế toán, thạc sĩ tài chính- tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.