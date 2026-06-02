Tám trường hợp bị ngừng cấp điện, nước tại Hà Nội từ tháng 7-2026 02/06/2026 16:57

(PLO)- Từ ngày 1-7-2026, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với nhiều công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường và an toàn xã hội.

Chiều 2-6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026.

Theo nghị quyết, biện pháp ngừng cấp điện, nước được áp dụng trong các trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định 8 nhóm trường hợp bị áp dụng biện pháp này. Trong đó có các công trình xây dựng sai quy hoạch; xây dựng không phép; xây dựng sai giấy phép hoặc sai thiết kế được phê duyệt nhưng không chấp hành yêu cầu dừng thi công, khắc phục vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

Các công trình xây dựng trên đất lấn chiếm; công trình thuộc diện phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn thi công khi chưa được cấp phép; công trình thi công không đúng thiết kế phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt cũng thuộc diện bị ngừng cấp điện, nước nếu không chấp hành yêu cầu khắc phục.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh... theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh: Hợp Nguyễn

Đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, biện pháp này sẽ được áp dụng khi cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn không chấp hành hoặc không thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường như xả thải vượt quy chuẩn, không có giấy phép môi trường hoặc không thực hiện quyết định đình chỉ, biện pháp khắc phục hậu quả cũng có thể bị ngừng cung cấp điện, nước.

Nghị quyết cũng áp dụng đối với các công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc đã có quyết định di dời khẩn cấp nhưng tổ chức, cá nhân không thực hiện.

Theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định áp dụng, tạm ngừng hoặc chấm dứt biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm trên địa bàn.

Quy trình thực hiện được quy định theo thời hạn ngắn. Sau khi phát hiện vi phạm thuộc diện áp dụng, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chấm dứt vi phạm trong vòng 1 ngày. Nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành, hồ sơ sẽ được chuyển Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ban hành quyết định ngừng cấp điện, nước.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, đơn vị cung cấp điện, nước phải thực hiện việc ngừng cung cấp dịch vụ và thông báo cho người sử dụng.

Nghị quyết cũng quy định rõ việc tạm dừng hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc khắc phục vi phạm hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 và thay thế các nghị quyết trước đây của HĐND TP Hà Nội về biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các trường hợp vi phạm.