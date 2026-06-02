Đang xét xử phúc thẩm cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 02/06/2026 14:05

(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của 12/16 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Ngày 2-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở lại phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 11 bị cáo khác về các tội: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó xét xử sơ thẩm vào tháng 9-2025, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 25 năm tù về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: TRẦN MINH

Cấp sơ thẩm buộc bà Hằng bồi thường số tiền 14 tỉ đồng cho SJC và khắc phục 73 tỉ cho ngân sách nhà nước. Buộc bị cáo Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC (số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất).

Tại tòa, bị cáo Lê Thúy Hằng thừa nhận đã đưa ra chủ trương nhưng mục đích xuất phát từ tình thương vì lương của anh em trong công ty rất thấp.

Quá trình xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo Hằng đã nộp 10 tỉ đồng. Bị cáo Hằng cũng nộp bổ sung các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có nhiều thành tích, có công với đất nước.

Về phần dân sự, bị cáo Hằng và các bị cáo khác không đồng ý việc nộp lại 17.758 lượng vàng SJC. Bị cáo Hằng cho rằng, số vàng móp méo do SJC thu mua lại của khách hàng và gia công lại. Các bị cáo còn mua thêm vàng nguyên liệu từ bên ngoài để sản xuất và bán ra thị trường. Vàng nguyên liệu chèn thêm các bị cáo hùn tiền mua, không sử dụng vốn của SJC.

Các bị cáo còn lại khai không xác định được đã làm bao nhiêu lần, số lượng vàng bao nhiêu và không ghi sổ sách gì. Từ tin nhắn giữa bị cáo Hằng với bị cáo Phát, số lần ngân hàng nhà nước cho phép gia công thì xác định là 56 lần.

Tại tòa, đại diện SJC trình bày, SJC thiệt hại 95,8 lượng vàng và hơn 100 tỉ đồng.

HĐXX cho rằng số thiệt hại này nhiều hơn số thiệt hại mà bản án sơ thẩm xác định nhưng SJC không kháng cáo.

Một đại diện khác của SJC xác định lại thiệt hại là khoảng 17 tỉ đồng, trong đó 95,8 lượng vàng (khoảng 14 tỉ đồng) và 3 tỉ đồng chi phí gia công (hao mòn thiết bị, nhân công) của 56 lần gia công vàng bị chiếm hưởng trái phép.

Hiện HĐXX thông báo phiên tòa tạm ngừng, ngày 9-6 sẽ tiếp tục xét xử.