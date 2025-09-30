Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng 30/09/2025 14:39

(PLO)- Ngoài mức bồi thường bằng tiền, tòa còn tuyên buộc cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng vào ngân sách nhà nước.

Ngày 30-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. 15 các bị cáo còn lại từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Bồi thường cho SJC bằng tiền

Ngoài hình phạt, HĐXX cũng xem xét đến yêu cầu của phía bị hại là Công ty SJC. Theo đó, SJC đã đề nghị tòa xem xét, tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng hơn 95 lượng vàng và 100 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: TRẦN MINH

Theo HĐXX, thiệt hại vụ án là thiệt hại thực tế xảy ra và có mối quan hệ nhân quả với hành vi phạm tội, được xác định tại thời điểm các bị cáo thực hiện tội phạm.

Theo đó, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của hành vi tham ô tài sản của các bị cáo được xác định là thiệt hại của SJC, gồm: 95 lượng vàng và số tiền 3,2 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ là hơn 97 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại là chi phí sản xuất vàng của SJC là 1,8 tỉ đồng, còn lại 95 tỉ đồng tương ứng với khoản thu lợi bất chính của các bị cáo, người liên quan trong vụ án. Đây không phải là thiệt hại của SJC mà là thiệt hại tài sản nhà nước. Do đó, cần buộc các bị cáo, người liên quan nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính khắc phục, sung ngân sách nhà nước.

HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của bị hại SJC, buộc các bị cáo phải bồi thường trị giá số tiền chiếm hưởng theo giá bán vàng nhẫn thấp nhất - tức 128,3 triệu đồng/lượng do SJC niêm yết tại thời điểm xét xử vụ án (ngày 25-9-2025) cùng số tiền chiếm đoạt, chi phí thiệt hại sản xuất. Tổng cộng, tòa buộc các bị cáo bồi thường hơn 21 tỉ đồng (15,9 tỉ đồng tương đương 95 lượng vàng SJC; 3,2 tỉ đồng tiền chiếm hưởng trái phép và 1,8 tỉ đồng chi phí sản xuất).

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng phải bồi thường hơn 14 tỉ đồng, gồm: 11,3 tỉ đồng trị giá 85 lượng vàng và 2,1 tỉ đồng tiền chiếm hưởng, 1 tỉ đồng thiệt hại chi phí sản xuất.

Đối với thiệt hại 95 tỉ đồng của Nhà nước, HĐXX xét thấy cần buộc các bị cáo, người liên quan nộp lại số tiền này để khắc phục thiệt hại tài sản nhà nước. Cụ thể, bị cáo Hằng nộp lại 73,5 tỉ đồng, các bị cáo còn lại nộp từ 60 triệu đồng đến 7 tỉ đồng. 3 người liên quan nộp mỗi người 28-34 triệu đồng, 15 nhân viên còn lại của SJC Miền trung mỗi người nộp lại 60 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên xét xử 16 bị cáo trong sai phạm tại SJC. Ảnh: TRẦN MINH

Nộp lại vàng để sung vào ngân sách

Về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, HĐXX nhận định, đối với 6.255 lượng vàng SJC do bị cáo Lê Thúy Hằng đưa vàng nguyên liệu cho các bị cáo khác sản xuất rồi đưa lại cho Hằng bán ra thị trường; hành vi gây thiệt hại 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC để đưa cho bị cáo Huệ giao cho bị cáo Phát sản xuất vàng nhẫn SJC trái quy định... HĐXX xác định đây là công cụ phạm tội và hiện số vàng này không thu hồi được.

Do đó, cần buộc bị cáo Hằng và đồng phạm nộp lại trị giá là 17.758 lượng vàng SJC. Trong đó, 6.255 lượng vàng miếng SJC và 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC để sung nộp ngân sách nhà nước.

Số vàng quy buộc với mỗi bị cáo được chia tương ứng với số tiền mà mỗi bị cáo hưởng lợi bất chính, cụ thể:

Bị cáo Lê Thúy Hằng nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.410 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Nguyễn Thị Huệ nộp lại 5.409,75 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Phát nộp 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Viễn nộp 81 lượng vàng miếng SJC và 90 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Thanh nộp 94 lượng vàng miếng SJC và 53 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Ánh nộp 94 lượng vàng miếng SJC và 53 lượng vàng nhẫn SJC. Bị cáo Phú nộp 50 lượng vàng miếng SJC và 53 lượng vàng nhẫn SJC.

Đối với 390 lượng vàng được bị cáo Trần Tấn Phát gia công trái phép thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ để giao cho cá nhân LHA và NTAM, HĐXX xác định toàn bộ lượng vàng này được tiêu thụ ra ngoài thị trường gây thiệt hại. 2 cá nhân LHA và NTAM cũng không cung cấp được hoá đơn chứng từ hợp pháp, nên buộc các cá nhân này nộp lại 390 lượng vàng sung quỹ nhà nước.

Theo HĐXX, trị giá vàng xác định theo giá vàng SCJ niêm yết tại thời điểm thi hành án.

HĐXX cũng tuyên tiếp tục tạm giữ số 387,55 lượng vàng và 1095,88 gram vàng; 59,8 tỉ đồng mà các bị cáo khắc phục hậu quả. Tiếp tục kê biên 9 bất động sản của bị cáo Hằng, 2 bất động sản của bị cáo Phát và 1 bất động sản của bị cáo Huệ... để đảm bảo việc thi hành án.