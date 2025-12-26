Người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội xin hoãn phiên tòa 26/12/2025 11:10

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Chí Thành đề nghị hoãn phiên tòa, ba luật sư bào chữa cho bị cáo này cũng vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa...

Ngày 26-12, TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 BLHS.

Bị cáo Thành là người đã hành hung một người phụ nữ trong sảnh trước thang máy chung cư, từng gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại phiên tòa, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Thành đều vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bị cáo Thành cũng đề nghị hoãn phiên tòa và mong muốn 3 luật sư bào chữa cho mình.

Bị hại trong vụ án là chị NTT (SN 1997, ở Hà Nội) không có mặt tại phiên tòa. Chị T ủy quyền cho người khác đại diện tại phiên tòa.

Đại diện của chị T cho rằng phiên tòa tiếp tục hay tạm hoãn là do phán quyết của tòa, nhưng phía gia đình bị hại mong muốn HĐXX cho tiếp tục phiên tòa, dù vắng mặt các luật sư của bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền của bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 7-1-2026.

Theo cáo trạng, chị NTT và chị Ngô Thúy A (vợ bị cáo Thành) cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral (Hà Nội). Khoảng 22h ngày 4-8-2025, tại sân chơi sảnh B1 chung cư, hai người phụ nữ có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận dẫn đến con chị T đánh con bị cáo Thành.

Sau đó, vợ bị cáo Thành yêu cầu chị T giải quyết, xin lỗi nhưng không được. Vợ bị cáo gọi điện cho chồng xuống để giải quyết vụ việc. Bị cáo Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị T nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, vợ bị cáo kể lại với chồng là chị T chửi mình và nói xấu con mình nên bị cáo Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị T để nói chuyện.

Khoảng 22h10 phút ngày 9-8-2025, bị cáo Thành nhìn thấy chị T đang đứng Sảnh B1 chung cư nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy Sảnh B1.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị T không xin lỗi nên Thành đã chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị T. Bị cáo tiếp tục dùng chân đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị T.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền clip liên quan đến vụ việc.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên.