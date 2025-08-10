Công an Hà Nội thông tin ban đầu về vụ người đàn ông hành hung phụ nữ 10/08/2025 14:00

(PLO)- Do có mâu thuẫn từ trước, ĐCT yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã ra tay hành hung.

Ngày 10-8, Công an TP Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ việc người đàn ông hành hung một phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị NT (28 tuổi, trú tại chung cư Sky Central) về việc tối ngày 9-8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1, chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ĐCT (31 tuổi, trú cùng chung cư) – người được xác định là đã hành hung chị T về trụ sở làm việc.

Vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu, Công an xác định giữa hai gia đình đã có mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 9-8, khi nhìn thấy chị NT tại tầng 1 của chung cư, ĐCT đã đến nói chuyện, hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. ĐCT yêu cầu chị T xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã ra tay đánh chị. Sau đó, những người xung quanh can ngăn, ĐCT rời khỏi hiện trường và về nhà.

Hiện Công an phường Phương Liệt đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.