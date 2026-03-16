Lời khai của kẻ bịt mặt cướp vàng nhưng bị chống cự quyết liệt 16/03/2026 09:11

(PLO)- Mã Văn Vũ bịt mặt xông vào phòng tập Aerobic dùng dao đe doạ cướp dây chuyền vàng nhưng bị người phụ nữ 50 tuổi chống cự quyết liệt.

Sáng 16-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Mã Văn Vũ (30 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Mã Văn Vũ bị bắt giữ.

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một vụ cướp xảy ra tại phòng tập thể dục trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Vũ sau đó được xác định là người bịt mặt xông vào phòng tập thể dục Aerobic để cướp dây chuyền của phụ nữ.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng nên đi cướp tài sản.

Cụ thể, sau khi chuẩn bị hung khí gây án, Vũ mượn xe máy của một người bạn rồi che biển số, che mặt, chạy xe đến phòng tập Aerobic ở xã Tân Châu. Tại đây, Vũ dùng dao đe doạ, tấn công nữ nạn nhân nhằm cướp dây chuyền vàng.

Camera phòng Aerobic ghi lại vụ việc.

Theo cơ quan công an, Vũ chọn thời gian gây án là lúc 5 giờ sáng 15-3, nạn nhân là chị L.T.H (50 tuổi, trú xã Tân Châu). Vũ dùng dao đe dọa tấn công, cướp dây chuyền vàng (trị giá khoảng 30 triệu đồng). Quá trình xảy ra vụ việc, do chị H chống trả quyết liệt nên Vũ buộc phải bỏ chạy, không thực hiện được hành vi.

Tang vật và chiếc xe máy Vũ mượn của bạn để đi cướp.

Chỉ sau 6 giờ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Diễn Châu, An Châu (tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ thành công Vũ khi người này đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Vũ đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.