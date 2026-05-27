An ninh trật tự

Xót xa tập tài liệu ôn thi lớp 10 tại hiện trường vụ tai nạn nữ sinh tử vong

(PLO)- Một nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe tải, trong túi xách có sách vở, tài liệu ôn thi lên lớp 10 của em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

tai nạn 1.png
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Đỗ Đình Chánh (27 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải 50H-172.14 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Xe chạy theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi di chuyển qua địa bàn phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), xe tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do em TTHN (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

nữ sinh 1.jpg
Tài liệu ôn thi lên lớp 10 của nạn nhân. Ảnh: N.D

Cú va chạm mạnh khiến em N ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIẾN THOẠI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Nữ sinh #Đắk Lắk #xe tải #tử vong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm