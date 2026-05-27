Xót xa tập tài liệu ôn thi lớp 10 tại hiện trường vụ tai nạn nữ sinh tử vong 27/05/2026 12:51

(PLO)- Một nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe tải, trong túi xách có sách vở, tài liệu ôn thi lên lớp 10 của em.

Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Đỗ Đình Chánh (27 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải 50H-172.14 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Xe chạy theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi di chuyển qua địa bàn phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), xe tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do em TTHN (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Tài liệu ôn thi lên lớp 10 của nạn nhân. Ảnh: N.D

Cú va chạm mạnh khiến em N ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.