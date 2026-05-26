3 người ở Đồng Nai bị bắt tạm giam vì giết mổ heo bệnh đem bán 26/05/2026 18:19

(PLO)- Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người mua gom heo không rõ nguồn gốc nghi bị bệnh bán ra thị trường.

Ngày 26-3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với LVC (38 tuổi), NDD (31 tuổi, cùng ngụ xã Thống Nhất) và LMP (48 tuổi) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với XH (38 tuổi, ngụ xã Thống Nhất) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an xã Thống Nhất phát hiện ông NĐD (trú phường Long Hưng, TP Đồng Nai) đi xe máy chở thịt heo đã giết mổ trên tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình thuộc xã Thống Nhất có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện 152 kg thịt heo.

Tuy nhiên, ông D không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy tờ mua bán và nguồn gốc số thịt heo.

Đàn heo nghi bị bệnh được các bị can mua gom về giết mổ bán ra thị trường. Ảnh: CA

Qua làm việc, ông D khai nhận mua số thịt heo trên của một người tên C (xã Thống Nhất) với giá 30.000 đồng/kg. Toàn bộ số heo không có giấy kiểm dịch, trong đó có con heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh. Sau đó, ông D mang về để chế biến thịt heo quay bán cho người tiêu dùng.

Mở rộng điều tra, Công an xã Thống Nhất kiểm tra khu vực nhà của các bị can trên. Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ 28 con heo sống nghi vấn bị bệnh, một con heo chết có biểu hiện bị bệnh với tổng trọng lượng khoảng 1.100kg và hàng tấn thịt heo khác để tủ đông lạnh và các khu vực khác. Tất cả số thịt heo trên đều không có giấy kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Công an xã Thống Nhất đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật; đồng thời phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.