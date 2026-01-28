Người phụ nữ mua 12 tấn heo bệnh chết rồi bán ra thị trường 28/01/2026 17:45

(PLO)- Người phụ nữ ở Đồng Nai thu mua 12 tấn heo chết do bị bệnh dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ rồi mang về bán ra thị trường kiếm lời.

Ngày 28 - 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (43 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Container lạnh Phượng chứa thịt heo bệnh để bán ra thị trường. Ảnh: Công an.

Theo cơ quan công an, từ tháng 1-2024 đến tháng 12- 2024, Lê Thị Bích Phượng đã thu mua heo chết do bị bệnh dịch tả lợn châu Phi với khối lượng khoảng 12 tấn với giá tiền từ 10.000-25.000 đồng/1kg, trên địa bàn (huyện Định Quán, Thống Nhất cũ).

Sau đó, Phượng mang về nhà mổ rồi đem bán với giá cao từ 70.000-85.000 đồng/1kg cho nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để kiếm lời.

Công an kiểm tra tủ chứa heo bệnh dịch tả châu Phi. Ảnh: Công an.

Do số lượng heo chết vì bệnh dịch tả lợn châu Phi thu mua với số lượng lớn, để bảo quản Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và thùng conterner lạnh làm kho chứa heo bệnh chết để bán ra thị trường thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Căn cứ thông báo của Chi cục thú y vùng VI xác định đã phát hiện vi rút dịch tả lợn châu Phi trong các mẫu thịt heo gửi xét nghiệm. Bản kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Đồng Nai kết luận: Mẫu thịt heo cần giám định có mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Từ kết quả trên, ngày 27- 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Thị Bích Phượng, để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.