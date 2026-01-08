Loạt siêu thị ngưng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long sau vụ thịt heo nhiễm bệnh 08/01/2026 19:39

(PLO)- Ngay sau thông tin khởi tố vụ án thịt heo nhiễm bệnh tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, hàng loạt siêu thị lớn như MM Mega Market, Lotte Mart, Saigon Co.op đã ngưng kinh doanh, thu hồi sản phẩm của đơn vị này.

Liên quan vụ phát hiện hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh tại kho hàng Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (trong đó có khoảng 2 tấn patê thành phẩm), nhiều hệ thống bán lẻ đã có động thái mạnh tay để bảo vệ người tiêu dùng.

Trao đổi với PLO, đại diện MM Mega Market cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, đơn vị đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn quốc.

"An toàn và sức khỏe của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. MM Mega Market Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng", đại diện đơn vị này khẳng định.

Tương tự, Saigon Co.op thông tin nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đơn vị đã thu hồi các sản phẩm Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ ngay khi nhận tin và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, đại diện Lotte Mart cho biết đã cho thu hồi, tạm ngừng kinh doanh tất cả sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đơn vị này cũng tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt đối với tất cả mặt hàng cung ứng vào hệ thống, đặc biệt là nhóm sản phẩm chế biến sẵn.

"Chúng tôi luôn đặt quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm duy trì môi trường mua sắm an toàn, minh bạch và đáng tin cậy", đại diện Lotte Mart chia sẻ.