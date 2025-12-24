Vì sao Tập đoàn Central Retail bán lại siêu thị điện máy Nguyễn Kim? 24/12/2025 19:06

(PLO)-Theo Tập đoàn Central Retail, giao dịch này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy mở rộng hoạt động cho hai mảng kinh doanh cốt lõi gồm bán lẻ thực phẩm và bất động sản, trung tâm thương mại.

Ngày 24-12, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, Central Retail Corporation vừa công bố ký kết thỏa thuận chính thức liên quan đến việc thoái vốn khỏi Nguyễn Kim tại Việt Nam, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Công ty Cổ phần PICO Holdings, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện máy và đồ gia dụng.

Giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư của Central Retail, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một phần trong định hướng tối ưu hóa danh mục kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam.

Đó là tập trung vào việc tái phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho các mảng kinh doanh cốt lõi gồm bán lẻ thực phẩm và bất động sản, trung tâm thương mại.

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim tọa lạc trong siêu thị GO! . Ảnh: TÚ UYÊN

Central Retail tiếp tục bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, một trong những thị trường chiến lược trọng điểm. Tập đoàn sẽ không ngừng triển khai các kế hoạch đầu tư trên hai mảng kinh doanh cốt lõi.

​Cụ thể, ở mảng bất động sản, Central Retail đang tích cực phát triển và mở rộng hệ thống trung tâm thương mại GO!, nâng cao mô hình tích hợp “Ăn uống – Mua sắm – Giải trí – Học tập – Phát triển bền vững”.

​Song song đó, trong mảng bán lẻ thực phẩm, Central Retail đẩy mạnh mở rộng mạng lưới siêu thị GO!, Tops Market và mini go!.

​Cam kết của tập đoàn đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở hoạt động bán lẻ mà còn thể hiện qua nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững, hỗ trợ nông dân và nhà sản xuất địa phương. Đơn vị cũng thúc đẩy hàng Việt Nam và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng qua hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị.

Năm 2015, Nguyễn Kim bán 49% cổ phần cho tập đoàn Central Group. Đến năm 2020, Tập đoàn Central Group mua lại 51% cổ phần thông qua các công ty con và chính thức sở hữu Nguyễn Kim. Giá trị thương vụ này khoảng 2.600 tỉ đồng.