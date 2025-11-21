Rau củ chợ lẻ tăng giá mạnh, siêu thị TP.HCM 'siết' việc gom hàng 21/11/2025 17:36

(PLO)- Theo Sở Công Thương TP.HCM, nếu thiếu vắng vai trò điều tiết của chương trình bình ổn thị trường và nỗ lực từ các hệ thống phân phối, đời sống người dân, nhất là đối tượng yếu thế sẽ đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh bão lũ hiện nay.

Ngày 21-11, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức họp giao ban về Chương trình Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM ("Tick xanh trách nhiệm") với sự tham gia của 12 hệ thống phân phối.

Vận chuyển khó nhưng nguồn hàng vẫn đảm bảo

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tình hình mưa bão trên diện rộng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là nguồn cung thực phẩm tươi sống và rau quả. Lãnh đạo TP hiện rất quan tâm đến việc đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa.

Theo ông Phương, đối với mặt hàng rau Đà Lạt, do các đèo bị sạt lở, hiện chỉ còn đèo Tà Nung lưu thông được nhưng địa phương cũng cấm xe tải trọng lớn. Sở đề nghị các đơn vị chia sẻ khó khăn trong vận chuyển và đề xuất các phương án để TP hỗ trợ.

Cập nhật tình hình, đại diện MM Mega Market cho biết hàng hóa từ Đà Lạt về TP.HCM hiện chỉ di chuyển qua đèo Tà Nung. Các nhà cung cấp phải sang xe, chuyển hàng từ xe tải trọng lớn sang xe nhỏ để đưa xuống kho tại Đức Trọng (Lâm Đồng), sau đó chuyển về TP.HCM. Việc này không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung của đơn vị.

"Chúng tôi cũng bổ sung nguồn hàng tại các khu vực miền Tây hoặc địa phương không bị lũ lụt. Vì vậy, đảm bảo 100% TP.HCM không thiếu hàng", đại diện này khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc đối ngoại miền Nam - Tập đoàn Central Retail, cho biết do vận chuyển ra miền Bắc khó khăn, đơn vị đã chuyển ngược hàng từ kho Lâm Đồng xuống TP.HCM.

Theo bà Hiền, bình thường kho Lâm Đồng cung cấp cho khu vực miền Nam khoảng 30 tấn rau củ, hiện cộng thêm 30 tấn hàng vốn định chuyển đi nơi khác. Do đó, thị trường TP.HCM cơ bản không thiếu hàng. Đại diện Saigon Co.op cũng khẳng định nhà cung cấp đang đồng hành tốt để duy trì nguồn hàng từ Đà Lạt.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, ông Nguyễn Viết Lam, đại diện chợ, thông tin: Bình thường xe tải chở hàng từ Đà Lạt xuống chợ dao động 20-25 chiếc. Ngày hôm qua, lượng xe vẫn duy trì 20 chiếc. Điều này cho thấy các đơn vị đã phân bổ thời gian vận chuyển hợp lý.

"Lượng rau quả từ Lâm Đồng về chợ Bình Điền trung bình khoảng 400 tấn. Đêm qua, sản lượng ghi nhận đạt 393 tấn. Về logistics và nguồn hàng hiện chưa bị ảnh hưởng, hoạt động đưa rau về chợ vẫn ổn định", ông Lam nói.

Ông Lam cũng cho biết nếu nguồn hàng từ Đà Lạt giảm, chợ sẽ phối hợp các địa phương lân cận để thay thế. "Giá cả tuy có biến động nhưng mức độ không đáng kể. Công ty quản lý chợ đang tích cực phối hợp với thương nhân để đảm bảo mức giá tốt nhất", ông Lam thông tin thêm.

Đại diện MM Mega Market chia sẻ, hiện giá một số mặt hàng như cải thảo, cà chua… ngoài thị trường đã tăng gấp 2-3 lần nhưng siêu thị vẫn giữ giá ổn định. Nhiều sản phẩm khác ngoài thị trường tăng 30-50%, đơn vị vẫn kêu gọi nhà cung cấp giữ giá để chia sẻ với người tiêu dùng.

Bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Phòng Quản lý chất lượng Saigon Co.op, nhấn mạnh: "Saigon Co.op cam kết đảm bảo hàng hóa đầy đủ trên toàn hệ thống, thực hiện đúng chủ trương chung của TP".

Theo bà Thủy, để ổn định nguồn cung từ nay đến Tết, TP.HCM cần ưu tiên cho xe vận chuyển hàng hóa lưu thông nhanh hơn, đặc biệt trong giờ cao điểm để kịp thời đối lưu xe về Đà Lạt, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp bình ổn thị trường nổ lực đảm bảo nguồn cung giá cả ổn định cho người dân.

Phát huy vai trò của doanh bình ổn thị trường

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ: "Tôi được nghe nhiều cơ quan truyền thông đặt vấn đề tại sao giá ngoài thị trường tăng cao hơn. Tôi cũng muốn họ đặt ngược vấn đề lại là vì sao giá hàng hóa bình ổn thị trường tại các siêu thị, điểm bán bình ổn vẫn ổn định, thậm chí thấp hơn bên ngoài nhiều".

Ông lý giải thêm: "Các doanh nghiệp tham gia bình ổn đang nỗ lực kìm giá. Điều này chắc chắn sẽ lan tỏa sâu rộng, đồng thời nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc chọn mua hàng hóa tại siêu thị với giá ổn định hơn so với ngoài chợ".

Cùng nhìn nhận trên, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho rằng, trước đây, dư luận từng đặt vấn đề về sự cần thiết của việc duy trì chương trình bình ổn thị trường trong bối cảnh nguồn cung hàng hóa dồi dào và mạng lưới phân phối đã phủ rộng.

Thế nhưng, thực tế diễn biến thiên tai, bão lũ hiện nay đã đưa ra lời giải đáp thuyết phục nhất. Nếu thiếu vắng vai trò điều tiết của chương trình và sự nỗ lực từ các hệ thống phân phối, đời sống người dân nhất là những đối tượng yếu thế chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Phương, thông tin từ các doanh nghiệp, chợ đầu mối cho thấy với nỗ lực, nguồn lực và sự cam kết của các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn, trước mắt thị trường vẫn duy trì được nguồn cung và giá cả ổn định.

Mặt khác, ông Phương đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động làm việc với nhà cung cấp để nắm bắt những khó khăn thực tế của người nông dân trong việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ mùa Tết. Trên cơ sở đó, Sở sẽ báo cáo Lãnh đạo thành phố có phương án phối hợp cùng các địa phương nhằm hỗ trợ bà con xuống giống, đảm bảo kịp thời nguồn cung cho mùa Tết.

Đối với vấn đề vận chuyển hàng hóa tại TP.HCM và các tỉnh, doanh nghiệp cần báo cáo cụ thể để Sở làm việc với Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng các tỉnh, qua đó trao đổi và tính toán phương án hỗ trợ phù hợp.