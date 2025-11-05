Nông sản Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ 05/11/2025 14:23

(PLO)- Thế giới có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ thì nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 5-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến của ngành Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược, trụ cột của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Nông sản Việt Nam gần phủ kín các quốc gia và vùng lãnh thổ

Ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết hiện thế giới có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng tổng kết hết năm 2024, nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần như phủ hết các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cho biết đến nay, nông sản Việt Nam gần phủ kín các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo ông Duy, Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng chủ lực. Năm 2024, xuất khẩu gạo đạt khoảng hơn 9 triệu tấn, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Với sản lượng trên 39 triệu tấn lúa, Việt Nam không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước mà còn đóng góp lớn cho an ninh lương thực toàn cầu.

Ở lĩnh vực thủy sản, Việt Nam hiện duy trì giá trị xuất khẩu xấp xỉ 10 tỉ USD, đứng trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Con số này từng đạt 11 tỉ USD năm 2022, khẳng định tiềm lực và khả năng phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn bởi đại dịch.

Với cà phê, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, với sản lượng hàng năm khoảng 1,6-1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,5 tỉ USD. Rau quả Việt Nam cũng đang vươn lên mạnh mẽ, đứng trong nhóm 15 quốc gia xuất khẩu hàng đầu, nhờ lợi thế khí hậu đa dạng, năng lực chế biến sâu và sự bứt phá của các doanh nghiệp trẻ.

Bên cạnh đó, các mặt hàng như hạt điều, hồ tiêu, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ đều nằm trong nhóm xuất khẩu chủ lực của thế giới, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong bản đồ nông sản toàn cầu.

Bổ sung cho ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt khi khoa học công nghệ, logistics và chuyển đổi số được tích hợp sâu vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Khi hạ tầng vùng nguyên liệu, kho lạnh, hệ thống logistics, điện và thủy lợi được đầu tư đồng bộ, kết hợp với công nghệ chế biến sâu, trí tuệ nhân tạo và truy xuất nguồn gốc số, nông nghiệp Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng và giá trị.

Dấu son 80 năm của ngành Nông nghiệp và Môi trường

Tại họp báo, ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của ngành được triển khai thường xuyên, liên tục, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, thực hiện văn hóa công sở, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiến dịch làm giàu - làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Cùng đó, nhiều phong trào thi đua chuyên đề được phát động sâu rộng trong từng lĩnh vực.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, toàn ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành đạt bình quân 3,12%/năm, vượt mục tiêu đề ra; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,52%/năm.

Ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, ngành vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

“Sự phát triển của ngành nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn”, ông cho biết.

Ông cũng thông tin, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, ngành vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân và chủ trang trại tiêu biểu, 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2020-2025.

Tại họp báo, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, giới thiệu về chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12-2025, với nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Trong đó, trọng tâm là Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức vào sáng 12-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu - bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Bộ, khách quốc tế và các điển hình tiên tiến trong toàn ngành.