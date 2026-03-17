Thúc đẩy hợp tác với Qatar, UAE để mở rộng nguồn cung dầu khí 17/03/2026 17:20

(PLO)- Thủ tướng đề nghị Qatar, UAE tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí, triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn”.

Sáng 17-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam.

Việt Nam muốn tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng vịnh của Qatar

Tại buổi tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quan ngại trước diễn biến tình hình hiện nay tại khu vực Trung Đông. Thủ tướng cho biết, lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Qatar và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực, với tinh thần đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực và đối thoại để tạo lập lòng tin. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực với Qatar.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9-3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar.

Đồng thời phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới và sớm đưa quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới.

Chia sẻ lại, Đại sứ Qatar cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập và cho rằng hai bên cần tính tới việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn sau khi xung đột kết thúc với tư duy mới, đưa ra các quy hoạch phát triển tương ứng.

Đề nghị UAE cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, an toàn và đúng hạn

Tại buổi tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam – Ngài Bader Abdullah Almatrooshi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – UAE không ngừng phát triển. Hai nước đã thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện, ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) đầu tiên và hiện là duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi. Ảnh: VGP

Nêu lại kết quả cuộc điện đàm của Thủ tướng với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất. Trong đó có việc triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn”.

Đồng thời triển khai các nội dung để sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và doanh nghiệp hai nước, phục vụ mục tiêu phát triển chiến lược của hai nền kinh tế.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về tình hình khu vực Trung Đông, Đại sứ UAE tại Việt Nam nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại sứ cho biết trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.