Chặn đứng hai tấn vịt lậu, triệt phá lò mổ heo trái phép giữa TP.HCM 29/05/2026 14:58

Cụ thể, vào sáng 29-5, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) phối hợp với UBND và Công an phường Thới An tiến hành kiểm tra, phát hiện một điểm giết mổ heo trái phép trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận và thu giữ khoảng 1,2 tấn thịt heo thành phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y. Các cơ quan thẩm quyền đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 28-5, Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ theo Quyết định số 945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc lập chốt kiểm soát. Tại tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Linh Xuân, đoạn đối diện khu du lịch Suối Tiên, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe tải biển số 67H-011... do ông T.V.Q (47 tuổi, trú tại TP.HCM) điều khiển.

Tổ công tác kiểm tra xe tải chở 620 con vịt, toàn bộ lô hàng đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh cũng như các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra thực tế, phương tiện này đang chở tổng cộng 620 con vịt thịt, ước tính trọng lượng khoảng 2,2 tấn. Lái xe T.V.Q khai nhận số gia cầm này được thu mua từ khu vực Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai) và đang trên đường vận chuyển về địa bàn huyện Hóc Môn cũ để bán ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, toàn bộ lô hàng đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh cũng như các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các cơ quan thẩm quyền đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính lò mổ heo trái phép.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.V.Q về hành vi vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Cơ quan chức năng sau đó đã áp tải xe hàng về Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm và tiến hành kiểm dịch lại toàn bộ số vịt nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh.