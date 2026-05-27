FLC thông tin về việc đưa cổ phiếu trở lại 27/05/2026 19:37

(PLO)- Ông Trịnh Văn Quyết có mặt tại Đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC hôm 27-5.

Ngày 27-5, Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đáng chú ý, ở đại hội lần này, ông Trịnh Văn Quyết tham dự với vai trò là Chủ tịch FLC.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, FLC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.500 tỉ đồng. Năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành.

Trong lĩnh vực bất động sản, FLC sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt; mở rộng nghiên cứu đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng như Lào Cai, Bắc Giang, TP. HCM, Nha Trang... Đồng thời xác định nhà ở xã hội là một trong những trọng tâm phát triển.

Với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống khách sạn, sân golf hiện hữu, mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tiếp tục phối hợp với Bamboo Airways tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và huy động nguồn lực nhằm phát triển mô hình liên kết giữa hàng không, du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Đại diện Tập đoàn khẳng định FLC đang triển khai các bước quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mục tiêu đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trở lại trên thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

Hiện FLC đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Các thủ tục liên quan đến cổ phần vẫn được triển khai bình thường thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.