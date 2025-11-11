Cổ phiếu FLC sắp được giao dịch trở lại? 11/11/2025 15:15

(PLO)- FLC khẳng định bất động sản tiếp tục là trụ cột chiến lược, ngoài ra Tập đoàn này dự kiến đưa cổ phiếu trở lại sàn giao dịch và xem xét tiếp nhận Bamboo Airways trong giai đoạn tới.

Sáng ngày 11-11, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng trong giai đoạn tái cấu trúc hoạt động.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 9-7-2025, FLC có tổng cộng 64.308 cổ đông.

Theo báo cáo Tập đoàn FLC công bố tại đại hội, doanh thu mảng bất động sản trong 9 tháng năm nay đạt gần 1.800 tỉ đồng, trong đó dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỉ đồng.

Mảng khách sạn và du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, với tổng doanh thu 441 tỉ đồng, dù chịu ảnh hưởng của các đợt bão lớn tại Hạ Long, Sầm Sơn và Quy Nhơn.

FLC cũng mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc thông qua các hội chợ, roadshow, hướng tới mục tiêu doanh thu gần 700 tỉ đồng trong năm 2025 và tăng trưởng mạnh hơn ở các năm tiếp theo.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2025-2026, FLC sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án có tính pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec, FLC Hilltop Gia Lai…

FLC nhấn mạnh bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành. Ảnh: M.T

Bên cạnh triển khai dự án, FLC cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách gần 276 tỉ đồng.

Cũng theo tiết lộ từ lãnh đạo FLC, cổ phiếu FLC dự kiến có thể giao dịch trở lại trên sàn UpCOM vào quý 1-2026. Ban điều hành đặt mục tiêu đến đầu quý II-2026 sẽ thanh toán toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc.

Một nội dung khác cũng được cổ đông FLC quan tâm, đặt ra tại đại hội, đó là việc tiếp nhận Bamboo Airways. Theo đại diện FLC, chủ trương của FLC đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được đưa ra trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng, toàn diện, và các thủ tục tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Và việc tiếp quản, điều hành và phát triển lại hãng hàng không Bamboo Airways phải được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có...

Đại diện FLC nhấn mạnh đại hội bất thường lần này là bước khởi động cho giai đoạn phục hồi mới, với trọng tâm ổn định hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và khôi phục niềm tin thị trường.