Ngỡ ngàng 'vịnh Hạ Long' thu nhỏ ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên 10/01/2026 14:18

(PLO)- Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Vườn quốc gia Tà Đùng như một chốn dừng chân lý tưởng để 'trốn phố', tìm về sự bình yên và hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ.

Vườn quốc gia Tà Đùng (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) trước đây là Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng lên thành Vườn quốc gia Tà Đùng.

Nơi đây không chỉ là điểm đến mới mẻ trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn là kho báu sinh thái quý giá, khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ, ngỡ ngàng.

Vườn có tổng diện tích gần 21.000 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên gần 17.000 ha, rừng trồng gần 400 ha, diện tích chưa có rừng hơn 3.500 ha.

Hồ Tà Đùng có nhiều đảo lớn nhỏ được ví như "vịnh Hạ Long" giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Trái tim của Vườn là hồ Tà Đùng. Mặt nước xanh biếc mênh mông rộng gần 6.000 ha với khoảng 37 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô, tạo nên khung cảnh rất đỗi nên thơ.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Tà Đùng là ngắm bình minh và hoàng hôn trên hồ. Khi mặt trời ló rạng, ánh nắng vàng len qua làn mây dày như đánh thức cả không gian còn đang say ngủ.

Lớp sương mờ lững lờ trôi trên mặt hồ và phủ lên các cánh rừng tạo cảm giác bồng bềnh, huyền ảo, như thể cảnh vật đang ở ranh giới giữa thực và mơ. Chiều xuống, hoàng hôn buông nhẹ, cả không gian chìm trong gam màu trầm ấm, yên bình đến lạ.

Một góc hồ Tà Đùng.

Không chỉ có cảnh sắc nên thơ, Vườn quốc gia Tà Đùng còn sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú, tính đa dạng sinh học cao.

Ông Phan Văn Sinh, Phó giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng, cho biết rừng ở Tà Đùng chủ yếu là rừng thường xanh. Theo các khảo sát gần đây, có khoảng 1.400 loài thực vật và gần 650 loài động vật trên địa bàn.

Vườn quốc gia Tà Đùng có tổng diện tích gần 21.000 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là gần 17.000 ha. Vị trí của Vườn cách Đà Lạt khoảng 120km.

Theo ông Sinh, định hướng của Vườn trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, làm giàu rừng tự nhiên, nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các nguồn gien quý, hiếm…

Ngoài ra, Vườn cũng tiếp tục khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, cảnh quan, dịch vụ môi trường và các giá trị đa dạng sinh học để tăng nguồn thu cho Vườn quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Hồ Tà Đùng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước sạch cho vùng hạ lưu. Nơi đây cũng là địa bàn cư trú lâu đời của người Mạ bản địa.

“Chúng tôi cũng đang hướng tới thị trường tín chỉ carbon. Đắk Nông cũ là một trong số các tỉnh được Trung ương chọn thí điểm và Vườn quốc gia Tà Đùng là một trong những địa điểm khảo sát. Hy vọng từ cơ hội được chọn này, chúng tôi có thể tạo thêm nguồn thu”, ông Sinh chia sẻ.