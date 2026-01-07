Nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc dưới 10 độ C, Hà Nội 9 độ 07/01/2026 09:31

(PLO)- Nhiệt độ xuống thấp nên trời khá rét, thậm chí rét buốt; người dân đi xe máy ra đường vào sáng sớm nay đã có hiện tượng bị cóng tay.

Sáng nay, 7-1, ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc xuống rất thấp.

Nhiệt độ thực đo mà Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin lúc 7 giờ 41 phút sáng nay cho thấy nhiều khu vực xuống dưới 5 độ C. Đơn cử như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2.7 độ; Mộc Châu (Sơn La) 4.6 độ; Sa Pa (Lào Cai) 4.1 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 5.4 độ.

Nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc cũng giảm sâu, như tại trạm Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận mức nhiệt 9 độ, lúc 5 giờ 30 phút mức nhiệt 10.2 độ; Hải Dương (Hải Phòng) 10.5 độ; Hưng Yên (Hưng Yên) 11.5 độ; Thái Nguyên 10.7 độ; Hà Giang 11.5 độ; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 10 độ…

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, nhiệt độ đều dao động ở mức trên dưới 13-14 độ.

Sáng nay, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp vài độ so với sáng hôm qua, người dân ra đường phải mặc nhiều áo khoác mới đủ giữ ấm. Ảnh: AH

Nhiệt độ xuống thấp nên trời khá rét, thậm chí rét buốt. Người dân đi xe máy ra đường vào sáng sớm có hiện tượng cóng tay. Chị Nguyễn Hoàng Mai (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Trời rất lạnh. Đi học, các con tôi phải mặc nhiều lớp áo để giữ ấm. Nếu nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ thì tôi sẽ cho các con nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ”.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm từ 4-7 độ.

Dự báo trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế 15-18 độ.