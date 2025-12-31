Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại 31/12/2025 16:19

Chiều 31-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày 1-1-2026, đúng ngày Tết Dương lịch, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 1-1-2026, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm mai, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 1-1-2026, trời chuyển rét, sau đó lan ra khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 10–13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C; nhiệt độ trung bình từ 15–17°C. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13–16°C, nhiệt độ trung bình từ 17–19°C.

Từ ngày 2 đến 3-1-2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11–14°C, vùng núi và trung du từ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13–16°C.

Riêng khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày 1-1-2026 có mưa, mưa rào. Từ đêm mai, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–14°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 đến 3-1-2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ yêu cầu rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các địa phương cũng được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.