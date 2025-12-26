Từ 1-1-2026, Việt Nam thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng 26/12/2025 19:30

(PLO)- Sau khi thí điểm với quả sầu riêng và một số mặt hàng nông sản khác, dự kiến từ 1-7-2027, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc với toàn bộ nông sản.

Chiều 26-12, Bộ NN&MT ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Đây là nền tảng số phục vụ việc ghi nhận, quản lý và tra cứu thông tin nguồn gốc đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu thông trên thị trường.

Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm một cách minh bạch, trong khi cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để theo dõi, thống kê và thực hiện truy vết khi cần thiết. Qua đó nâng cao minh bạch thông tin, bảo đảm an toàn thực phẩm và củng cố uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng và các đại biểu tiến hành nghi thức ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Ảnh: Khương Trung

Trước mắt, hệ thống truy xuất nguồn gốc thực hiện thí điểm với quả sầu riêng xuất khẩu và một số nông sản khác. Hiện nay, có 6 doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng đã tích cực tham gia thử nghiệm trong chuỗi sản xuất - cung ứng; tổ chức cấp và gắn tem xác thực điện tử cho các lô sầu riêng đáp ứng yêu cầu. Thời gian thí điểm truy xuất nguồn gốc với quả sầu riêng bắt đầu từ 1-1-2026 đến 30-6-2026.

Sau thí điểm, các bên sẽ đánh giá hiệu quả về độ chính xác thông tin, mức độ thuận tiện, chi phí và lợi ích. Từ đó hoàn thiện kỹ thuật, quy trình để từ 1-7-2026 vận hành chính thức, triển khai đối với các nhóm nông sản quan trọng làm thực phẩm.

Từ 1-7-2027, cơ quan chức năng sẽ triển khai truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ nông sản xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, đồng thời thí điểm với nông sản nhập khẩu.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Theo bộ trưởng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặc biệt chú trọng tới nguồn gốc, chất lượng, độ an toàn, tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của sản phẩm.

“Hệ thống này không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ quản lý hiện đại, góp phần phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững” - Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm 2025 đạt khoảng 8,59 tỉ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Dù chịu tác động từ chính sách thuế quan, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ vẫn tăng mạnh, đạt khoảng 500 triệu USD, tăng 56%. Nhiều thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan… duy trì kim ngạch trên 100 triệu USD. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa, bưởi, trong đó sầu riêng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Tuy nhiên, ngành rau quả cũng đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật mới, đặc biệt là yêu cầu ngày càng khắt khe về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và an toàn thực phẩm… Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc kịp thời, linh hoạt của Chính phủ và Bộ NN&MT, cùng nỗ lực thích ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân để góp phần giúp ngành vượt qua các khó khăn để tăng tốc trong thời gian tới.