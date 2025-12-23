Tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu về hiệu quả năng lượng 23/12/2025 14:15

(PLO)- Tại lễ trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2025, nhiều doanh nghiệp, công trình và sản phẩm tiêu biểu đã được vinh danh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Sáng nay, 23-12, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025”.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019- 2030 (VNEEP3) ra mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8- 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030.

Để góp phần thực hiện mục tiêu nêu trên, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức các giải thưởng: Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, trao giải thưởng cho các doanh nghiệp đạt giải.

“Các giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các công trình xây dựng tiêu biểu trong việc áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng các giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến, nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao và tiết kiệm năng lượng”, bà Giang nói.

Năm 2025, Ban Tổ chức lần đầu bổ sung hạng mục giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo. Theo Bộ Công Thương, việc bổ sung hạng mục giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Giải thưởng năm nay được phát động từ ngày 25-9 và kết thúc nhận hồ sơ vào 30-11, thu hút hơn 500 bộ hồ sơ dự thi. Ban Tổ chức cho biết các hồ sơ dự thi có chất lượng tốt, đại diện cho nhiều lĩnh vực như cơ khí chế tạo, dệt may, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là ngành điện – điện tử.

Trong lĩnh vực xây dựng, các công trình tham gia đa dạng, từ tòa nhà thương mại, khách sạn, văn phòng đến trường học, bệnh viện và công trình dịch vụ công. Ở hạng mục giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo, nhiều giải pháp ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiếu sáng, làm mát, thông gió, quản lý và tối ưu hóa năng lượng đã được đưa vào thực tiễn sản xuất, trở thành điểm nhấn của mùa giải năm nay.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 15 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; 16 công trình xây dựng mới và cải tạo được trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng; 13 doanh nghiệp được trao cúp “Người dẫn đầu” với 292 mã sản phẩm được chứng nhận hiệu suất năng lượng cao nhất.

7 giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng được mới sáng tạo năm 2005 được tôn vinh cấp giấy chứng nhận và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý năng lượng.

Theo Bộ Công Thương, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất lớn. Việc đẩy mạnh áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đầu tư đổi mới công nghệ sẽ góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong thời gian tới.