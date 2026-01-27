Bộ NN&MT họp báo công bố Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 27/01/2026 18:04

(PLO)- Vào ngày 31-1 tới đây, nhiều thầy cô giáo cùng các em học sinh từ mọi miền đất nước sẽ về Thủ đô Hà Nội để nhận giải Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025.

Chiều 27-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức họp báo công bố Lễ trao giải Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Gần 300 trường học tham gia

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&MT), cho biết nhựa là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Liên Hợp quốc, mỗi năm có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, trong đó một phần lớn không được xử lý đúng cách, gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe.

“Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á”, ông Tuấn cho hay.

Quang cảnh buổi họp báo công bố Lễ trao giải Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đánh giá các mô hình Trường học Sinh thái ở ASEAN đã bước đầu lồng ghép chủ đề rác thải nhựa, nhưng chưa có một hệ thống đánh giá chung hoặc chiến dịch mang tính khu vực. Nhiều quốc gia đã triển khai sáng kiến riêng lẻ, song chưa có mô hình tiêu chuẩn thống nhất.

Do vậy, ông Tuấn cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam tiên phong xây dựng một mô hình mẫu với chuyên đề về rác thải nhựa rõ ràng, thực chất, góp phần định hình giải pháp bền vững và đóng góp sáng kiến cho toàn khu vực.

Theo Bộ NN&MT, giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 đã thu hút sự tham gia tích cực, nghiêm túc của các cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước với 294 hồ sơ tham dự, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024, chất lượng hồ sơ tham gia giải thưởng được nâng cao rõ rệt.

Các trường đạt giải thưởng được phân bố tại 20 tỉnh, TP, bao phủ đầy đủ các vùng miền của đất nước - từ miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Một số địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ có số lượng trường đạt giải thưởng cao.

“Kết quả này cho thấy mô hình Trường học sinh thái - Trường học không rác thải nhựa có khả năng thích ứng cao, có thể triển khai hiệu quả trong nhiều điều kiện kinh tế - xã hội và sinh thái khác nhau”, đại diện Bộ NN&MT chia sẻ.

Sức lan tỏa sâu rộng, định hình lối sống xanh cho thế hệ trẻ

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo NN&MT, cho biết năm 2025 là dấu mốc đặc biệt đối với Báo, khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò đơn vị tổ chức các sự kiện về giáo dục môi trường.

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 là một hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, nhằm ghi nhận các cơ sở giáo dục có thành tích nổi bật trong giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: BTC.

Ông Thạch nhìn nhận quá trình tổ chức giải thưởng cho thấy giáo dục môi trường sẽ có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn định hình tư duy, thái độ và lối sống xanh cho thế hệ trẻ ngay từ học đường.

“Trong giai đoạn 2025-2028, Việt Nam được đề cử đảm nhiệm vai trò Chủ trì Nhóm công tác ASEAN về Giáo dục môi trường. Trên cương vị này, Báo NN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhóm công tác giáo dục môi trường của các quốc gia ASEAN”, ông Thạch chia sẻ.

Ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng biên tập Báo NN&MT, thông tin thêm dự kiến Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, ngày 31-1-2026, tại Rạp hát Kim Đồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội Cơ sở 2, đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Quy mô sự kiện khoảng 800-1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 600 thầy cô giáo và học sinh, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước ASEAN…

Năm nay có đại diện của 59/60 trường đoạt giải xác nhận tham dự, Ban tổ chức đặt mục tiêu đưa 100% các trường được vinh danh về Thủ đô nhận giải, dù nhiều trường nằm ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng đất mũi, với hành trình di chuyển rất dài và nhiều khó khăn.