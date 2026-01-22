Rét đậm bao trùm miền Bắc, có nơi lạnh buốt gần 0 độ C 22/01/2026 10:14

(PLO)- Từ đêm qua đến sáng nay, thời tiết miền Bắc rét buốt rõ rệt, nhiệt độ nhiều nơi chỉ còn 9–10 độ C, vùng núi cao có chỗ gần 0 độ C.

Từ đêm qua đến sáng nay (22-1), không khí lạnh khiến toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong đợt rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, phổ biến chỉ còn 9 - 11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống rất thấp, gần chạm mốc 0 độ C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với 0,2 độ C.

Tại các đô thị lớn, dù nhà cửa san sát nhưng cái rét vẫn thấm rõ. Sáng nay, Hà Nội chỉ còn khoảng 10,8 độ C, Hải Phòng dao động 10 - 11,8 độ C, Quảng Ninh khoảng 11 độ C. Nhiều địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên cũng ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C.

Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đáng kể đến đời sống, công việc của người dân. Ảnh: AH

Ở khu vực miền núi, rét càng khắc nghiệt hơn. Cao Bằng có nơi chỉ hơn 4 độ C, Tuyên Quang khoảng 4,6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 9 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 10 độ C. Người dân vùng cao phải đối mặt với nguy cơ băng giá trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và lan xuống Trung Trung Bộ. Một số nơi như Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa nhỏ rải rác. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này dự kiến kéo dài đến ngày mai (23-1).

Trong những ngày tới, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế dao động 14 - 17 độ C.

Ngành khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Bên cạnh đó, băng giá và nhiệt độ thấp kéo dài có nguy cơ gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi. Người dân cần chủ động che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc, gia cầm và theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Ngoài ra, mưa cục bộ, gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đi lại và tàu thuyền, người dân cần chú ý phòng tránh để đảm bảo an toàn.