Miền Bắc trời rét, có nơi giảm đến 6 độ, người lao động vất vả mưu sinh 21/01/2026 16:24

(PLO)- Gió mùa đông bắc tràn về khiến thời tiết tại Hà Nội chuyển rét rõ rệt, nhiệt độ giảm sâu từ 3-6 độ chỉ trong vài giờ. Cái rét như ngấm vào da thịt.

Ngày 21-1, gió mùa đông bắc tràn về khiến thời tiết tại hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chuyển rét rõ rệt. Không khí lạnh kèm mưa nhỏ, gió thổi hun hút khiến nhiệt độ giảm sâu từ 3-6 độ chỉ trong vài giờ, cái rét như ngấm vào da thịt.

Khoảng 7 giờ sáng, chị Nguyễn Thanh Huyền (phường Tây Mỗ) xem dự báo thời tiết, điện thoại hiển thị nhiệt độ là 20 độ C. Nghĩ rằng không khí lạnh nếu có cũng phải đến tối mới ảnh hưởng, chị chủ quan không mặc áo khoác dày cho con khi đi học.

Một bạn trẻ mặc áo khoác phao dày, đeo găng tay để giữ ấm khi ra đường. Ảnh: AH

Thế nhưng đến trưa, nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh, chỉ còn 16-17 độ C, kèm theo mưa và gió lạnh. “Ngồi trong nhà mà vẫn phải khoác thêm áo. Trời càng về chiều càng rét, tôi phải nhắn tin cho cô giáo hỏi xem các con có lạnh không để mang thêm áo đến trường”, chị Huyền chia sẻ.

Người lao động co ro trong giá lạnh. Ảnh: AH

Trên những góc phố quen thuộc, cái lạnh khiến nhịp sống thường ngày chậm lại. Bà cụ bán trà đá vỉa hè nép mình sau chiếc bàn nhỏ. Chiếc áo khoác cũ được kéo sát cổ, đôi tay gầy guộc run run cầm cốc nước trà nóng mời khách. Những ngày trời ấm, quán nước của bà vẫn tấp nập người ra vào, nhưng hôm nay thưa vắng hơn hẳn.

Bà Nguyễn Thị Huyên (68 tuổi), bán nước trên vỉa hè đường Quang Trung, cho biết sáng ra mở quán thấy trời chỉ se lạnh nên vẫn mặc áo mỏng như mọi ngày. “Ai ngờ chỉ vài tiếng sau trời đổ mưa, nhiệt độ tụt nhanh. Rét quá, tôi phải kệ khách ngồi đó chạy về nhà lấy thêm áo mặc”, bà Huyên nói.

Trời rét đậm, mỗi lần dừng đèn đỏ, nhiều người lại đút tay vào túi để giữ ấm. Ảnh: AH

Không chỉ người bán hàng vỉa hè, người lao động di chuyển ngoài trời cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Anh Nguyễn Minh Quang (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết sáng nay phải đi xe máy đến Ứng Hòa giao hàng. “Đi được nửa đường thì gặp mưa. Nước mưa ngấm vào tay chân lạnh buốt, có lúc cóng lại đến mức khó co duỗi”, anh Quang kể.

Giữa mưa rét, lực lượng shipper vẫn miệt mài trên đường phố. Anh Nguyễn Tấn Công (quê Ninh Bình) chia sẻ: “Mưa lạnh khiến việc đi lại khó khăn hơn, đường trơn trượt, đơn hàng có thể chậm. Nhưng vẫn phải cố gắng, vì phía sau mỗi chuyến xe là miếng cơm, manh áo của cả gia đình”.

Dù lúc này trời không mưa, một anh lái xe ôm vẫn mặc thêm áo mưa cho đỡ rét. Ảnh: AH

Trên các tuyến phố đông đúc, dòng người vẫn hối hả mưu sinh trong thời tiết không mấy dễ chịu. Những chiếc áo mưa mỏng phần nào che mưa, ngăn cái rét len lỏi theo từng cơn gió. Người đi xe máy cúi gập người, đôi bàn tay nắm chặt tay lái đã tái đi vì lạnh. Nhịp sống thường ngày vẫn tiếp diễn, nhưng chậm chạp và nặng nề hơn trong mưa rét.

Người dân buộc túi bóng vào chân để tránh bùn, nước bắn vào khi di chuyển. Ảnh: AH

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 21-1 đến khoảng ngày 23-1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Trời rét gây nhiều khó khăn cho người dân phải lao động mưu sinh ở ngoài trời. Ảnh: AH

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 21-1 đến ngày 23-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.