Đề xuất các quy định chủ tịch xã được xử phạt trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai 19/01/2026 13:37

(PLO)- Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hành vi xây dựng nhà ở, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác nhưng không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 03/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.

Phạt nặng với hành vi xây nhà không phép trong hành lang thủy lợi

Nội dung đáng chú ý của dự thảo này là Bộ NN&MT đề xuất sắp xếp lại và chia nhỏ các hành vi vi phạm về xây dựng nhà ở, công trình cầu trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để phù hợp với thực tiễn, đồng thời tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi.

Cụ thể, hiện nay, mức phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 03/2022 là từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, tương ứng với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ dưới 10m2 đến trên 30m2.

Công trình cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (Trạm bơm Yên Nghĩa). Ảnh: Trọng Phú

Tuy nhiên, tại dự thảo mới nhất, Bộ NN&MT đã chia nhỏ hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi với các mức: hành vi xây dựng, cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ dưới 5m2 hoặc tăng chiều dài với công trình dạng tuyến, tường từ dưới 10m thì bị phạt từ 2-5 triệu đồng; từ 5m2 đến dưới 10m2 hoặc tăng chiều dài từ 10m đến dưới 20m thì bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng; từ 10m2 đến dưới 20m2 hoặc tăng chiều dài từ 20m đến dưới 40m thì phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Hành vi xây dựng, cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 20m2 đến dưới 30m2 hoặc tăng chiều dài với công trình dạng tuyến, tường từ 40m đến dưới 60m thì phạt tiền từ 20-30 triệu đồng; từ 30m2 đến dưới 50m2 hoặc tăng chiều dài từ 60m đến dưới 80m thì phạt tiền từ 30-50 triệu đồng; từ 50m2 trở lên hoặc tăng chiều dài từ 80m trở lên thì phạt tiền từ 50-100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hành vi xây dựng nhà ở, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng bị phạt từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Cụ thể như sau: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình có diện tích dưới 10 m2; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình có diện tích từ 10 m2 đến dưới 20 m2.

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình có diện tích từ 20 m2 đến dưới 40 m2; phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình có diện tích từ 40 m2 đến dưới 50 m2. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình có diện tích trên 50 m2.

Theo Bộ NN&MT, các hành vi vi phạm này có quy mô lớn, gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cần phải tăng mức xử phạt để xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe và ngăn ngừa tái phạm. Theo quy định hiện hành chỉ có một mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng.

Chủ tịch xã được xử phạt hành chính đến 125 triệu đồng

Ngoài ra, Bộ NN&MT cũng đề xuất sửa đổi thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, từ 5 triệu đồng hiện nay lên 25 triệu đồng đối với lĩnh vực phòng chống thiên tai; 125 triệu đồng với lĩnh vực thuỷ lợi; 50 triệu đồng với lĩnh vực đê điều.

Chủ tịch UBND xã cũng được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, được phép tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn.

Một điểm mới nữa là Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ cũng có quyền xử phạt hành chính với mức phạt đến 2,5 triệu đồng đối với lĩnh vực phòng chống thiên tai, được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không quá 5 triệu đồng. Hiện nay chỉ có Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng mới có quyền xử phạt tiền.

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ cũng có quyền xử phạt hành chính với mức phạt 5 triệu đồng đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai; 25 triệu đồng đối với lĩnh vực thủy lợi; 10 triệu đồng đối với lĩnh vực đê điều.

Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều và một số chức danh khác gồm: Chi cục trưởng Chi cục về lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai; Giám đốc sở NN&MT; Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Chánh Văn phòng bộ; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Chánh Văn phòng bộ thành lập; Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ NN&MT thành lập…