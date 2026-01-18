Thứ trưởng Phan Thị Thắng: Lấy 'chuyển đổi kép' làm đột phá để phát triển công nghiệp, thương mại trong kỷ nguyên mới 18/01/2026 10:27

(PLO)- Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, với vai trò nòng cốt, trụ cột chiến lược, ngành Công Thương tiếp tục là một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng..

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã chia sẻ với báo chí về vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Công nghiệp phục hồi, thương mại bứt phá

. Phóng viên: Nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là năm 2025, bà đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật của ngành Công Thương trong việc phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột đối với phát triển kinh tế đất nước?

+ Thứ trưởng PHAN THỊ THẮNG: Với vai trò nòng cốt, trụ cột chiến lược, ngành Công Thương tiếp tục là một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo hướng tự chủ, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Trước hết, sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét và duy trì đà tăng trưởng khá, với tốc độ bình quân 6,1%/năm. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực trung tâm của tăng trưởng - đạt mức tăng bình quân 6,9%/năm; quy mô toàn ngành tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ nội địa hóa tiếp tục được cải thiện. Nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, dệt may, da giày, chế biến nông sản đã hội nhập thành công, từng bước khẳng định vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hệ thống năng lượng quốc gia phát triển mạnh mẽ, quy mô hệ thống điện vươn lên nhóm 20 nước hàng đầu thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. An ninh năng lượng quốc gia cơ bản được bảo đảm; cơ cấu năng lượng chuyển dịch theo hướng xanh hơn, bền vững hơn.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,9%/năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục xác lập các kỷ lục mới, riêng năm 2025 đạt trên 930 tỉ USD, gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Thặng dư thương mại được giữ vững ở mức cao.

Thị trường trong nước tiếp tục phát triển ổn định, với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm. Việc bảo đảm cung ứng đầy đủ nguyên, nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu đã giúp thị trường trong nước phát huy vai trò “bệ đỡ”, hỗ trợ nền kinh tế đứng vững và phục hồi nhanh trước các cú sốc bên ngoài, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Thương mại điện tử tăng trưởng trên 20%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tạo động lực quan trọng cho kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng bộ, thực chất và ngày càng hiệu quả.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,9%/năm.

Hoàn thiện thể chế, phát triển bền vững ngành năng lượng

. Trong những kết quả chung đó, vai trò của ngành Công Thương trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được thể hiện như thế nào, thưa Thứ trưởng?

+ Trong lĩnh vực năng lượng, thời gian qua, ngành Công Thương đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là phát triển đa dạng các nguồn năng lượng, kết hợp hài hòa giữa năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, phát triển các dạng năng lượng mới, đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương cũng tập trung cao cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm. Bộ đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện Luật Điện lực 2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ đã chủ trì tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Phối hợp các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa trong quy hoạch tỉnh, đôn đốc thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng điện lực.

Để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới, ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, quy hoạch, môi trường, đất đai và xây dựng.

Thể chế hóa đầy đủ các nội dung của quy hoạch năng lượng quốc gia và quy hoạch điện lực, tạo nền tảng ổn định, minh bạch, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư. Xây dựng lộ trình rõ ràng, khả thi cho phát triển các cấp độ thị trường điện, hoàn thiện cơ chế giá điện theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Lấy ‘chuyển đổi kép’ để làm mới các động lực tăng trưởng

. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa Thứ trưởng?

+ Với ngành Công Thương, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành công nghiệp và thương mại vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục.

Công nghiệp phát triển chưa đi vào chiều sâu, giá trị gia tăng còn thấp, thiếu các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp vật liệu và công nghệ nguồn; liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI chưa chặt chẽ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi thông minh còn chậm.

Sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét và duy trì đà tăng trưởng khá, với tốc độ bình quân 6,1%/năm.

Hạ tầng và thể chế năng lượng chưa theo kịp yêu cầu phát triển, cơ cấu nguồn điện còn mất cân đối; xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI và nguyên liệu nhập khẩu, thị trường và sản phẩm chưa đa dạng.

Hạ tầng thương mại, logistics còn thiếu kết nối, chi phí cao; hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu các doanh nghiệp, ngành mũi nhọn có sức cạnh tranh và dẫn dắt trên thị trường khu vực và toàn cầu…

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, ngành Công Thương quyết tâm tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành các cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi.

Tập trung hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 66, lấy “chuyển đổi kép” (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) là đột phá của đột phá, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Hai là, đổi mới tư duy, cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân làm động lực chủ yếu.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược và từng bước làm chủ công nghệ trong một số ngành mới nổi; xây dựng cơ chế phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn; thu hút đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thương mại và logistics theo hướng hiện đại, xanh, số hóa, gắn với yêu cầu hội nhập sâu.

Ba là, nâng cấp, phát triển toàn diện chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng nhằm tăng tính tự chủ của nền kinh tế và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bốn là, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Năm là, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công nghiệp, thương mại; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh.

Sáu là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội; hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm công vụ; chuyển mạnh sang hậu kiểm gắn với quản lý rủi ro, quản lý bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

. Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!