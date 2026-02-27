Giá dầu thế giới biến động tăng, chủ động ứng phó để đảm bảo nguồn cung trong nước 27/02/2026 14:51

(PLO)- Giá dầu thế giới thời gian gần đây biến động tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Ngày 27-2, trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (QL&PTTTTN, Bộ Công Thương) đã ban hành công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối, sản xuất và phân phối xăng dầu chủ động phương án nguồn hàng, duy trì dự trữ và tuyệt đối không để gián đoạn cung ứng cho thị trường trong nước.

Theo đánh giá của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, xung đột Nga – Ukraine vẫn kéo dài, cùng với nguy cơ gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu.

“Giá dầu thế giới thời gian gần đây biến động tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước” - Cục QL&PTTTTN cho biết.

Các thương nhân đầu mối, sản xuất và phân phối xăng dầu phải chủ động phương án nguồn hàng, duy trì dự trữ và tuyệt đối không để gián đoạn cung ứng cho thị trường trong nước.

Trước tình hình đó, Cục QL&PTTTTN yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm cả về sản lượng và chủng loại. Đồng thời tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Cục QL&PTTTTN cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, công văn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các nhà máy lọc dầu trong nước vận hành an toàn, ổn định, cung ứng đủ sản lượng theo kế hoạch. Doanh nghiệp cần chủ động phương án bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, bảo trì hoặc thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng đến sản lượng, phải báo cáo kịp thời về Cục để có biện pháp điều hành phù hợp.

Cục QL&PTTTTN yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ. Trong mọi điều kiện, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết nguồn hàng, chia sẻ hợp lý lợi ích trong hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cục QL&PTTTTN cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, giám sát mức dự trữ lưu thông của các thương nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo số liệu bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20-2 và kỳ điều hành ngày 26-2, giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết các mặt hàng chủ chốt.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 đạt mức 78,238 USD/thùng, tăng 4,668 USD/thùng. Xăng RON95 ở mức 80,628 USD/thùng, tăng 4,903 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu hỏa đạt 92,405 USD/thùng, tăng 4,500 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S ở mức 91,673 USD/thùng, tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, ngày hôm qua, giá xăng dầu trong nước đã được nhà điều hành điều chỉnh tăng mạnh đến gần 1.000 đồng/lít.

Hiện tại, giá xăng E5 đang ở mức 19.523 đồng/lít, xăng A95 mức 20.151 đồng/lít, dầu diesel tăng lên 19.279 đồng/lít, dầu hỏa 19.469 đồng/lít.