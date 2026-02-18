Mùng 2 Tết, nhiều siêu thị, chợ rục rịch hoạt động trở lại 18/02/2026 10:02

Sau giai đoạn mua sắm sôi động những ngày cuối năm, ngày mùng 1 Tết, hoạt động mua bán thực phẩm, hàng hoá gần như ở trạng thái ‘ngừng giao dịch’.

Sang đến sáng nay, 18-2, cũng là ngày mùng 2 Tết, tại nhiều chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương đã trở lại kinh doanh, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ.

Nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa bàn.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 Tết nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt heo, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm và đồ khô ngày Tết. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

Theo Bộ Công Thương, nhờ nguồn cung dồi dào và kế hoạch dự trữ được chuẩn bị từ sớm, giá cả các mặt hàng cơ bản giữ ổn định, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Ảnh: AH

“Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết. Tại các siêu thị giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân. Không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự báo những ngày tiếp theo, khi các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng khó xuất hiện biến động lớn về giá.

Một số dịch vụ ăn uống, đồ lễ, trông giữ xe tại điểm du lịch tâm linh có thể tăng nhẹ do chi phí nhân công ngày Tết; giá rau củ có thể nhích 5–10% trong ngắn hạn do nhu cầu tăng.

“Tuy nhiên, với nguồn cung dồi dào và kênh phân phối vận hành thông suốt, thị trường Tết năm nay được kỳ vọng khép lại trong sự ổn định, bảo đảm đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của người dân trước khi bước vào nhịp làm việc đầu năm mới”, Cục này nhận định.

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai chủ động, sát với dự báo nhu cầu.

Tổng giá trị dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường. Tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng ở nhóm hàng thiết yếu đạt 20–40%. Hàng hóa phong phú về chủng loại, mẫu mã, tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu…

Các địa phương đồng thời tổ chức nhiều phiên chợ Tết, điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý.

Chương trình bình ổn thị trường được triển khai rộng khắp với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại TP.HCM có hơn 89 đơn vị, lượng hàng bình ổn chiếm 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết. Hàng hóa bình ổn 100% là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng; doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong, sau Tết.