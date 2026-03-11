Ngư dân Quảng Ngãi mong chờ dầu ‘hạ nhiệt’ để vươn khơi 11/03/2026 18:26

(PLO)- Giá nhiên liệu tăng mạnh trong khi giá hải sản giảm sau Tết khiến nhiều ngư dân Quảng Ngãi đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Nhiều ngư dân đang cầm chừng chờ giá dầu hạ nhiệt. Các tàu vừa cập bến cũng lo toan tính lại chi phí sau mỗi chuyến ra khơi.

Chi phí chuyến biển tăng mạnh

Tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), không khí chuẩn bị ra khơi trầm lắng hơn thường lệ. Nhiều ngư dân tại đây lộ rõ vẻ lo âu khi giá nhiên liệu tăng cao ngất ngưỡng trong thời gian ngắn.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn.

Sau gần nửa tháng lênh đênh trên ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 98228 TS của ngư dân Nguyễn Công Định (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) vừa cập cảng Tịnh Hòa.

Chuyến biển này, ông cùng tám bạn thuyền khai thác được gần 3 tấn cá các loại, trong đó có 23 con cá ngừ đại dương, mỗi con nặng khoảng 35-40 kg; còn lại là cá thu và cá ngừ sọc dưa.

Ngồi trong cabin tàu, ông Định nhẩm tính: với gần 3 tấn cá, bán ra được khoảng 150 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm và các khoản khác hơn 60 triệu đồng, chuyến biển này còn lại khoảng 90 triệu đồng.

Ông Định nhẩm tính, giá nhiên liệu tăng cao có thể khiến ngư dân dễ rơi vào thua lỗ.

“Chuyến vừa rồi tàu tôi vẫn còn lời vì lúc ra khơi giá dầu chưa tăng mạnh. Nhưng bây giờ giá nhiên liệu tăng cao quá, chuyến biển sắp tới rất lo. Nếu đi dài ngày mà sản lượng thấp thì dễ lỗ vốn”, ông Định nói.

Theo ông Định, tàu của ông hành nghề lưới rê, chuyên khai thác cá ngừ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến biển thường kéo dài khoảng một tháng và cần chuẩn bị khoảng 4.500 lít dầu.

Tàu đánh bắt được 23 con cá ngừ đại dương từ 35-40 kg mỗi con.

Trước đây, tiền dầu cho một chuyến biển khoảng 75 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay chi phí nhiên liệu đã tăng lên hơn 120 triệu đồng.

Giá hải sản thụt lùi

Dù hàng loạt các chi phí như dầu, đá lạnh, thực phẩm, nhu yếu phẩm tăng giá, song giá hải sản đánh bắt về lại có xu hướng giảm sau Tết. Trước Tết giá cá ngừ đại dương có thể lên đến hơn 100.000 đồng mỗi kg, thế nhưng đợt này, giá cá chỉ còn khoảng 80 nghìn đồng.

Thương lái thu mua cá tại cảng cá Tịnh Hòa.

Tại cảng cá Tịnh Hòa, các thương lái thu mua cá tại đây cho biết, giá cá sáng 11-3 vẫn đang khá thấp so với thời điểm trước Tết. Trong đó, giá cá ngừ đại dương hiện được thu mua khoảng 75.000-80.000 đồng/kg, cá thu khoảng 85.000-90.000 đồng/kg, còn cá ngừ sọc dưa dao động 35.000-40.000 đồng/kg.

Các tàu cá vừa cập bến cũng lo toan tính lại chi phí sau mỗi chuyến ra khơi.

Giá hải sản giảm trong khi chi phí chuyến biển tăng cao khiến lợi nhuận của ngư dân bị thu hẹp.

Ngư dân Nguyễn Văn Minh (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, phần lớn chi phí chuyến biển thuộc về giá dầu. Nay giá dầu tăng kéo theo chi phí tăng, dẫn đến lợi nhuận chuyến biển của bà con ngư dân bị thu hẹp. Chưa kể đến giá cá lại sụt giảm khiến nhiều ngư dân càng thêm đau đầu.

Giá cá ngừ đại dương giảm từ 20.000 đến 25.000 mỗi kg so với trước Tết.

“Nhiều anh em đang chưa biết khi nào đi lại, phải đợi giá dầu ổn lại và cân đối chi phí, vì rất dễ lỗ nặng”, ông nói.

Ngư dân Phan Tiên (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên tàu QNg 94326 TS cũng cho hay nếu giá dầu tiếp tục neo ở mức cao, nhiều tàu cá có thể phải tạm dừng vươn khơi vì không đủ chi phí đầu tư chuyến biển. Với những tàu vẫn ra khơi, áp lực càng lớn hơn.

Nhiều tàu cá phủ bạt, chờ giá dầu "hạ nhiệt".



Theo ông Tiên, mỗi chuyến biển kéo dài khoảng một tháng, tàu phải chuẩn bị hàng nghìn lít dầu cùng lượng lớn đá lạnh để bảo quản hải sản. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, tổng chi phí chuyến biển đội lên đáng kể, trong khi sản lượng đánh bắt phụ thuộc nhiều vào thời tiết và ngư trường.

“Ngư dân chỉ mong giá dầu sớm hạ nhiệt để giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm động lực vươn khơi bám biển”, ông Tiên bày tỏ.