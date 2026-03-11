Một số khách hàng mua xăng dầu bằng can, phi... để tích trữ, gây hệ lụy tiêu cực 11/03/2026 05:12

(PLO)- Lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM mong người dân tránh tích trữ xăng dầu cũng như đầu cơ không cần thiết. Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền, phối hợp trong kiểm tra xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Ngày 10-3, Sở Công thương TP.HCM tổ chức cuộc họp cùng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas trên địa bàn để nắm tình hình nguồn cung và hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Có tình trạng mua xăng dầu dự trữ

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn cho biết đơn vị vẫn đang đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Mới đây, thị trường trải qua hai đợt tăng giá bán lẻ định kỳ vào thứ Năm và một đợt vào thứ Bảy khiến sản lượng dồn về hệ thống Petrolimex tăng rất cao.

Cụ thể, riêng tại địa bàn TP.HCM, sản lượng tăng 165% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các cửa hàng ở ngoại thành có tỉ lệ tăng trưởng đột biến tới 206%, còn khu vực nội đô khoảng 134%.

Theo ông Việt, trong điều kiện bình thường, việc tăng sản lượng không đáng ngại. Tuy nhiên, tình trạng dồn ứ đã dẫn đến một số tình huống phức tạp. Ví dụ, một số khách hàng vãng lai hoặc cá nhân mua xăng dầu bằng can, phi để tích trữ, gây ra những hệ lụy tiêu cực. Đặc biệt, một số khách hàng có những xe tải mà bồn chứa dung tích lớn, có thể tới 1000 lít, mua ở cửa hàng A rồi lại chuyển qua một cửa hàng khác mua, tiếp tục liên tục trong một ngày nhiều lần. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng.

"Thực ra, nếu như bình thường, lượng tiêu thụ của một chiếc xe tải không thể hết nhanh như vậy trong một ngày. Vì vậy, chúng tôi rất mong cơ quan quản lý cùng hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những tình huống này", ông Việt bày tỏ.

Cũng theo ông Việt, để đáp ứng nhu cầu tăng cao của xã hội, Petrolimex Sài Gòn đã chỉ đạo Tổng kho xăng dầu Nhà Bè tăng cường thời gian xuất hàng. Trước đây, tổng kho chỉ xuất hàng đến 12 giờ đêm, nhưng trong giai đoạn cao điểm vừa qua, thời gian xuất hàng đã được kéo dài đến 4 giờ 30 sáng. Bên cạnh đó, thay vì nghỉ ngày Chủ nhật như thường lệ, tổng kho đã tổ chức xuất hàng thêm một buổi sáng Chủ nhật để tăng cường lưu thông xăng dầu cho các cửa hàng.

Đối với các khách hàng nhượng quyền, công ty vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo tiến độ đơn hàng. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện tình trạng một số cửa hàng nhượng quyền dù lượng tồn kho vẫn còn nhưng vẫn có nhu cầu mua thêm.

Công ty đã giải thích và đề nghị mua theo tiến độ, nhưng các khách hàng này vẫn khẳng định có nhu cầu mua. "Công ty mong muốn lực lượng Quản lý thị trường và Công an địa phương cùng phối hợp đo bồn, kiểm tra thực tế khi có báo cáo. Từ đó, đưa ra khuyến cáo để người dân và khách hàng không nên tích trữ trong giai đoạn này, tránh gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ", Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn đề nghị.

Là doanh nghiệp phân phối cả xăng dầu và gas, đại diện Saigon Petro cho biết đơn vị luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định và nỗ lực đảm bảo nguồn hàng ổn định cho thị trường. Hiện nay, nguồn cung hàng hóa trực tiếp từ hệ thống cửa hàng của công ty và các thương nhân nhượng quyền vẫn được duy trì đầy đủ.

Theo ghi nhận, sản lượng tiêu thụ trong khoảng 10 ngày qua đã có sự biến động lớn kể từ khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Tại một số cửa hàng, lượng hàng bán ra tăng từ 30% đến 50%.

Dù áp lực tăng cao, doanh nghiệp khẳng định vẫn đảm bảo cung ứng đủ cho cả hệ thống bán lẻ lẫn các thương nhân phân phối. Về tiến độ cung ứng trong tháng 3, tính đến nay đơn vị đã thực hiện được khoảng 30% kế hoạch tháng. Việc duy trì tiến độ này nhằm mục tiêu đảm bảo nguồn cung luôn đầy đủ và ổn định trong mọi tình huống.

Doanh nghiệp cam kết sẽ cung ứng điều độ cho khách hàng nếu nhu cầu thị trường tăng thêm trong khoảng 20% trở lại. Để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới, Saigon Petro đã lên phương án dự trữ nguồn hàng tồn kho và ký kết các hợp đồng xăng dầu cụ thể.

Đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương và các cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.Đồng thời, phía doanh nghiệp cũng đưa ra khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh cần tránh tâm lý lo ngại dẫn đến việc đầu cơ, tích trữ hàng hóa.

Người dân không nên tích trữ xăng dầu. Ảnh: TÚ UYÊN

Cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền và giám sát hoạt động mua bán xăng dầu

Thông tin về tình hình thị trường xăng dầu trong những ngày vừa qua, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết do diễn biến của thế giới nên những ngày vừa rồi việc cung cấp xăng dầu, bán lẻ cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố cũng có những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM, lãnh đạo Sở Công thương cùng với sự cố gắng của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các thương nhân phân phối và hệ thống đại lý, cho đến nay nguồn hàng cung cấp cho thị trường trên địa bàn TP.HCM theo báo cáo của các đơn vị liên quan là được bảo đảm trong giai đoạn trước mắt.

Bên cạnh đó, do điều kiện cục bộ tại một số điểm bán hàng, có những lúc xảy ra tình trạng có thể là thiếu một chủng loại hoặc là gián đoạn một khoảng thời gian.

Cũng theo ông Đạt, để đảm bảo minh bạch, công khai và với mục tiêu cao nhất là phục vụ cho người tiêu dùng cũng như nắm bắt kịp thời các thông tin báo cáo để phục vụ công tác điều hành của Sở Công thương, lực lượng QLTT đã có nhiều chỉ đạo các Đội tại các địa bàn rất chặt chẽ và làm sớm từ khi mới bắt đầu xảy ra những đột biến bất thường trên thị trường.

"Chúng tôi đã cử cán bộ, phân công giám sát cụ thể đến từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn địa bàn, qua đó báo cáo kịp thời mọi biến động cũng như là đề xuất và kịp thời xử lý.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của lực lượng QLTT không phải là xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm mà trước hết là nắm bắt được sự việc và hỗ trợ với các cửa hàng, với các doanh nghiệp cũng như là tuyên truyền vận động người dân tin tưởng, ổn định nhu cầu không tích trữ quá mức cần thiết", ông Đạt nói.

Cũng theo ông Đạt, ví dụ sáng nay tại một số địa bàn ngoại thành xuất hiện hiện tượng người dân địa bàn đó hoặc lân cận tăng cường mua và thậm chí có dấu hiệu mua tích trữ xăng vào các bình. Trước tình trạng này, QLTT đã chuẩn bị phương án và phối hợp với cơ quan Công an cơ sở để kịp thời tuyên truyền, vận động bà con.

Việc mang xăng về cất giữ ở nhà là rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc lượng mua tăng đột biến gây ra nhiều vấn đề phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều phối hàng hóa.

Người tiêu dùng yên tâm rằng các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp đều có trách nhiệm đối với thị trường. Do đó người dân bình tĩnh và không cần thiết tích trữ. Cơ quan chức năng chúng tôi hiện nay đã và đang làm việc rất nghiêm túc, rất khẩn trương. Ví dụ như QLTT hiện nay không giải quyết nghỉ phép, chỉ trừ những trường hợp hết sức đặc biệt. Còn lại là tập trung lực lượng trực 24/7 , tất cả đều phải sẵn sàng và quản lý chặt thị trường. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM chủ trì cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết do ảnh hưởng của tình hình chính sự ở Trung Đông, về đảm bảo nguồn cung thì Chính phủ, Bộ Công thương cũng đang triển khai nhiều giải pháp. Tại TP.HCM hiện nay các thương nhân đã có những báo cáo, cam kết đảm bảo các nguồn cung nên chúng ta cũng yên tâm.

"Song song đó, qua thông tin chúng tôi theo dõi thời gian qua mong muốn người dân cố gắng sử dụng xăng dầu vừa đủ để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, tránh trường hợp tích trữ cũng như đầu cơ không cần thiết trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến của thị trường, cũng như theo dõi hoạt động mua đầu cơ tích trữ không cần thiết.

"Thời gian tới, chúng tôi mong lực lượng Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công thương để tuyên truyền cũng như phối hợp trong kiểm tra xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm", bà Ngọc nói.