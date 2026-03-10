Báo cáo mới nhất của Sở Công thương TP.HCM về tình hình xăng dầu, gas 10/03/2026 14:55

(PLO)- Tính đến ngày 8-3 hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas trên địa bàn thành phố nhìn chung ổn định, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng.

Sở Công thương TP.HCM vừa báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn thành phố ngày 8-3.

16 cửa hàng thiếu xăng dầu cục bộ

Theo Sở Công thương, đối với công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn; chủ động theo dõi và nắm bắt diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu trên thị trường. Tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua công tác giám sát của các Đội QLTT, ghi nhận 16 cửa hàng tạm hết cục bộ một số mặt hàng xăng hoặc dầu. Tuy nhiên, các cửa hàng này vẫn mở cửa kinh doanh mặt hàng còn lại và đã đặt hàng bổ sung từ doanh nghiệp đầu mối. Các đơn vị dự kiến sẽ được giao hàng trong thời gian sớm.

Theo báo cáo của Chi cục QLTT TP.HCM, tính đến ngày 8-3 hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP nhìn chung ổn định. Chưa phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý.

Đối với mặt hàng khí LPG (gas) qua tổng hợp báo cáo của các Đội QLTT cho thấy các cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn TP vẫn duy trì hoạt động bình thường, chưa ghi nhận tình trạng găm hàng hoặc đầu cơ tăng giá.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông dẫn đến nguồn cung LPG nhập khẩu có dấu hiệu hạn chế. Chi phí vận chuyển và tỉ giá tăng, giá gas bán lẻ trên thị trường đã tăng phổ biến khoảng 30.000 đồng/bình 12 kg.

Hiện một số doanh nghiệp kinh doanh gas đã thực hiện giải pháp tạm thời nhằm duy trì nguồn cung cho thị trường. Cụ thể như sang chiết giảm khối lượng gas trong bình. Ví dụ bình 12 kg sang chiết thành bình 6 kg; bình 45 kg sang chiết thành bình 22 kg…đồng thời công bố rõ khối lượng thực tế và niêm yết giá tương ứng để người tiêu dùng nắm rõ.

Nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục QLTT TP.HCM đã chỉ đạo các Đội QLTT tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn. Tập trung kiểm tra các nội dung liên quan đến niêm yết giá, khối lượng hàng hóa, đo lường, nhãn hàng hóa, các hành vi gian lận thương mại.

Cửa hàng thiếu cục bộ. Ảnh: TÚ UYÊN

Chủ động áp dụng các công cụ điều hành linh hoạt

Theo Sở Công thương TP.HCM, căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, khiến giá dầu thô và một số sản phẩm năng lượng trên thị trường thế giới có xu hướng tăng.

Diễn biến này đã tác động nhất định đến thị trường năng lượng trong nước, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu.

Tuy nhiên, do cơ chế điều hành giá và nguồn cung của các doanh nghiệp đầu mối vẫn được duy trì ổn định, mức độ biến động của giá xăng dầu và khí trong nước vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.

Qua tổng hợp báo cáo của Chi cục QLTT và thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn TP trong thời gian qua cơ bản được bảo đảm.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí vẫn duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cam kết duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Một số trường hợp cửa hàng xăng dầu tạm hết cục bộ một số mặt hàng xăng hoặc dầu chủ yếu mang tính chất tạm thời chủ yếu do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng.

Các doanh nghiệp đầu mối đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng chung trên địa bàn phố.

Đáng chú ý, ngày 6-3 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP trong đó thống nhất cơ chế điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi giá cơ sở xăng dầu biến động mạnh. Tiếp theo, ngày 9- 3 Chính phủ cũng đã triển khai chính sách điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu xuống mức 0% trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Điều này được xem là một công cụ quan trọng nhằm giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối. Tăng khả năng tiếp cận nguồn cung từ nhiều thị trường khác nhau. Qua đó, góp phần ổn định giá bán lẻ trong nước trong bối cảnh giá năng lượng quốc tế tăng mạnh.

Những giải pháp này cho thấy Việt Nam đang chủ động áp dụng các công cụ điều hành linh hoạt nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng và bảo đảm nguồn cung cho nền kinh tế.

Giá gas tăng thêm 30.000 đồng từ ngày 8-3. Ảnh: TÚ UYÊN

Không nên tích trữ xăng dầu

Trong thời gian tới, để chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn TP, Phòng Quản lý năng lượng - Sở Công thương TP.HCM đề xuất tiếp tục triển khai một số giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục theo dõi sát tình hình cung cầu xăng dầu và khí trên địa bàn TP. Sở tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, khí để cập nhật kế hoạch nhập khẩu, mức tồn kho thương mại và khả năng cung ứng của hệ thống phân phối.

Thông qua đó cơ quan quản lý có thể nắm bắt kịp thời tình hình nguồn hàng và chủ động xây dựng các kịch bản điều hành trong trường hợp thị trường phát sinh biến động. Song song đó, Sở tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và nhập khẩu xăng dầu, khí; đặc biệt trong trường hợp phát sinh tình huống thiếu hụt nguồn hàng hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng.

Các biện pháp hỗ trợ về thủ tục vận tải, logistics và thông quan hàng hóa sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa nguồn hàng vào hệ thống phân phối.

Cũng theo Sở Công thương, trong bối cảnh giá năng lượng quốc tế biến động và xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội có thể gây tâm lý lo ngại về nguồn cung nhiên liệu. Vì vậy, các cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và doanh nghiệp không nên tích trữ xăng dầu trong nhà hoặc tại các khu vực dân cư.

Việc tích trữ xăng dầu không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về cháy nổ và vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Người dân cần mua xăng dầu theo nhu cầu sử dụng bình thường và tuân thủ các quy định về an toàn khi bảo quản nhiên liệu.

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí nhằm bảo đảm thị trường hoạt động minh bạch, ổn định.

