Đại diện Bộ Công Thương nêu lý do chỉ kinh doanh xăng E10 01/06/2026 18:58

(PLO)- Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết giá của xăng E10 được cấu thành từ giá các nguyên liệu đầu vào như xăng nền, nhiên liệu sinh học ethanol…

Chiều 1-6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?”.

Thông tin tại toạ đàm, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết trên thế giới có khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 97% dân số thế giới, sử dụng xăng sinh học.

Ông Tuấn lấy ví dụ ở Mỹ, tỉ lệ xăng E10 sử dụng đến 98%, chỉ có khoảng 2% là xăng khoáng. Còn tại châu Âu, việc sử dụng xăng E10 rất phổ biến. Tại châu Á, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan... đều sử dụng xăng E10. Australia cũng sử dụng xăng E10. Nhật Bản rất thận trọng nhưng cũng có lộ trình đến năm 2027 sử dụng xăng E10.

“Như vậy, tại những khu vực và các quốc gia phổ biến trên thế giới, hầu hết E10 đã trở thành xăng tiêu chuẩn” - ông Tuấn chia sẻ.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: VGP

Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho rằng với thực tế sử dụng xăng E10 trên thế giới như trên, chúng ta không mất bài học thử nghiệm. Đồng thời, xăng dầu là một sản phẩm có tiêu chuẩn quốc tế rất cao, ở Việt Nam và nước ngoài cơ bản giống nhau về tiêu chuẩn, nếu có khác nhau thì chỉ ở một số phụ gia nhất định.

“Như vậy, chúng ta không mất quá trình để chuyển đổi, không mất thời gian để đánh giá lại tính hiệu quả của xăng E10 đối với bức tranh tổng thể sử dụng cũng như là kinh tế” - ông Tuấn cho hay.

Trả lời câu hỏi về việc tại sao từ 1-6 chỉ sử dụng xăng E10 mà không sử dụng song song cùng với xăng khoáng, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết:

Để triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học theo Thông tư 50/2025, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và tiến hành hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ mục tiêu của chương trình nhiên liệu sinh học, nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người dùng tiêu dùng.

Với tất cả những thông tin đã khảo sát, Bộ Công Thương đánh giá đã đến thời điểm chín muồi, phải thực hiện một chủ trương rất đúng và được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như quyết tâm của các bộ, ngành.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương). Ảnh: VGP

“Khi chúng ta đã khảo sát, đánh giá và có đầy đủ thông tin thì không có lý do gì để vẫn tiếp tục giữ lại và lưu thông xăng khoáng. Nếu như chúng ta vẫn sử dụng xăng khoáng thì làm sao có thể nói giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia? Đó là lý do Bộ Công Thương cũng như Chính phủ quyết tâm đã chuyển đổi thì chuyển đổi một cách triệt để để đạt được những mục tiêu” - ông Duy Anh cho biết.

Về cách tính giá của xăng sinh học E10, ông Duy Anh cho biết xăng sinh học cũng như bất cứ hàng hóa nhiên liệu nói riêng hay hàng hóa nói chung trên thị trường, giá sản phẩm được cấu thành từ giá nguyên liệu, giá thành sản xuất, giá chi phí logistics, chi phí bán hàng và lợi nhuận của nhà sản xuất, nhà phân phối cũng như các loại thuế.

Giá của xăng E10 cũng phải cấu thành trên tất cả những yếu tố như giá các nguyên liệu đầu vào như xăng nền, nhiên liệu sinh học ethanol….

“Chúng ta sống trên một thế giới mở, tất cả giá các nguyên liệu theo mặt bằng giá của thế giới. Vì vậy giá của thế giới lên thì nguyên liệu đầu vào của chúng ta cũng lên, và giảm thì chúng ta cũng giảm, cộng với tất cả chi phí sản xuất, chi phí bán hàng cũng như lợi nhuận và thuế thì ra giá của xăng sinh học”, ông Duy Anh cho hay.