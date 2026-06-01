Các hãng xe công bố dòng xe tương thích và không tương thích với xăng E10 01/06/2026 09:47

(PLO)- Một số hãng xe công bố danh mục chi tiết các dòng xe tương thích trên website chính thức.

Từ hôm nay, 1-6 lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam chính thức được triển khai.

Theo đó, với các dòng xe Mitsubishi, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam, cho biết các mẫu xe Mitsubishi trang bị động cơ phun xăng điện tử phân phối tại Việt Nam được sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10.

Bên cạnh đó, Mitsubishi cũng lưu ý một số mẫu xe chưa xác định được khả năng tương thích với xăng E10. Các mẫu xe này có L300 (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1995 đến 2003.

Cùng đó có mẫu xe Pajero – V31 (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1997 đến 2002; mẫu xe Jolie (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1998 đến 2003 và mẫu xe Proton Wira (trang bị động cơ phun xăng) được sản xuất từ 1996 đến 1999.

Từ 1-6, xăng E10 sẽ được phân phối trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp này, khách hàng sở hữu xe Mitsubishi có thể tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng để nắm rõ loại nhiên liệu được khuyến nghị. Trường hợp xe ít sử dụng trong thời gian dài nên chú ý bảo quản nhiên liệu trong bình để tránh hiện tượng tách nước – vốn là đặc trưng của xăng sinh học.

Bên cạnh đó, người sử dụng xe nên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các nhà phân phối ủy quyền theo khuyến cáo của nhà sản xuất để xe luôn duy trì khả năng vận hành tối ưu.

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki cũng vừa công bố các dòng xe tương thích với xăng E10. Theo doanh nghiệp này công bố thì tất cả các dòng xe ô tô, xe máy Suzuki được sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay đều phù hợp sử dụng xăng E10.

Cụ thể, các dòng xe ô tô của Suzuki tương thích với E10 gồm: Wagon (năm sản xuất/nhập khẩu 2001), Carry Truck/Blind Van (Euro 2, Euro 4, năm sản xuất/nhập khẩu 2001); Vitara (New Vitara, Grand Vitara); APV; Carry Pro (Carry Pro, New Carry Pro); Swift (Swift, New Swift, Swift Hybrid); Ertiga (Ertiga, New Ertiga, Ertiga Hybrid); Ciaz; Celerio; XL7 (XL7, XL7 Hybrid); Jimny; Fronx; Eeco.

Các dòng xe máy của Suzuki tương thích với xăng E10 gồm: Xbike/ Axelo (năm sản xuất/nhập khẩu 2007); Hayate SS FI (2011); Hayabusa (GSX 1300, 2011); Gladius (SFV 650, 2011); Viva FI 115 (2013); Raider 150 (bộ chế hòa khí, 2013); Impulse (2014); Address (2015); Raider/Satria FI 150 (2016); GSX 150 (S, R, BANDIT, 2017); GSX S 1000 (2018); V-Strom 1000/1050 (2019); Intruder (2019); Gixxer 250 (2020); Burgman (2020); V-Strom 250 (2022).

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki cho biết, các dòng xe trong danh sách trên đã được Suzuki kiểm tra và xác nhận tương thích với xăng sinh học E10. Do đó, khách hàng có thể an tâm về khả năng vận hành ổn định và độ bền của xe trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, khách hàng sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn trên các dòng xe tương thích vẫn được đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng từ Suzuki Việt Nam.

Với các dòng xe của Yamaha, Yamaha Motor Vietnam cho biết tất cả các mẫu xe Yamaha sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng E10.

Đối với các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí từ năm 2017 đến nay cũng đều tương thích với xăng E10. Nhưng các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất trước năm 2017 được khuyến nghị sử dụng xăng E5 RON92.