Hơn 151.000 thí sinh TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 quy mô chưa từng có 01/06/2026 07:47

(PLO)- Sáng nay (1-6), kỳ thi lớp 10 TP.HCM chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Nhiều thí sinh cảm thấy khá hồi hộp vì đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, phường Đông Hưng Thuận, chưa đến 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh cùng với thí sinh đã có mặt.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM kiểm tra công tác thi lớp 10 tại Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: HẢI NHI

Nắm tay con vào tới tận điểm thi, một phụ huynh chia sẻ, đây là kỳ thi khá quan trọng đối với con. Vì thế, hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm để đồng hành cùng con.

Nữ phụ huynh này cho biết, tỉ lệ chọi cao nên việc đăng ký nguyện vọng được gia đình cân nhắc rất kỹ.

Thí sinh trò chuyện với nhau trước giờ thi lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, ba nguyện vọng lần lượt của con là trường THPT Trường Chinh, THPT Phan Văn Hớn và THPT Nguyễn Văn Cừ. Đáng chú ý, THPT Phan Văn Hớn, một trong những ngôi trường mới được thành lập và đưa vào hoạt động gần đây tại khu vực là mục tiêu ưu tiên được gia đình tin tưởng lựa chọn cho con em mình.

Bước vào môn thi Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ không giấu được sự hồi hộp nhưng đầy quyết tâm.

Nụ cười rạng ngời của các sĩ tử trước giờ thi lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ý thức được đây là bước ngoặt quan trọng đầu đời, Hùng tự dặn mình phải nỗ lực hết sức để chinh phục tấm vé vào trường THPT Tây Thạnh, nguyện vọng 1 của em. Hai nguyện vọng tiếp theo được nam sinh này cân nhắc đặt vào trường THPT Trường Chinh và trường THPT Phan Văn Hớn (dự án trường mới tại khu vực Đông Hưng Thuận).

Hùng đã trải qua quá trình ôn tập vô cùng kỹ lưỡng dưới sự đồng hành của thầy cô và gia đình. Trước giờ vào phòng thi, em nhận được lời động viên trân quý từ bố mẹ.

Đối với môn Ngữ văn, dù cấu trúc đề thường sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa theo dòng chủ đề, Hùng vẫn tự tin đặt mục tiêu đạt từ 7 điểm trở lên và dự đoán đề năm nay có thể xoay quanh chủ đề đất nước.

Thí sinh rất tự tin trước khi bước vào bài thi môn Ngữ Văn sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Môn toán mới là thế mạnh lớn nhất của nam sinh này với mục tiêu cán mốc 9 điểm. Chia sẻ về bí quyết chinh phục các bài toán thực tế vốn là nỗi e ngại của nhiều thí sinh, Hùng bật mí: “Bí quyết của em là chọn lọc và khoanh vùng thông tin thực sự cần thiết để làm bài, tránh bị rối bởi các phần câu chữ dài dòng của đề bài. Thông thường, câu a trong các bài toán thực tế luôn là cơ hội để thí sinh lấy điểm 0,5 một cách chắc chắn, tạo đà tâm lý để xử lý các câu tiếp theo”.

Với môn Tiếng Anh, em cũng đặt mục tiêu đạt từ 7 đến 8 điểm để đảm bảo an toàn cho suất học tại ngôi trường mơ ước.

Giám thị kiểm tra phiếu báo danh của thí sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, Thùy Dương, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, chia sẻ lời dặn dò ngắn gọn của mẹ trước giờ G làm bài nhớ đọc thật kỹ là điểm tựa tâm lý lớn giúp em vững tin hơn. Đặc biệt, để bù đắp cho khoảng thời gian ôn luyện vất vả vừa qua, bố mẹ cũng đã hứa sẽ thưởng cho Dương một chuyến du lịch Phan Thiết để giải tỏa căng thẳng ngay sau khi kỳ thi khép lại.

Năm nay, ba nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 được Dương cân nhắc đặt vào các trường THPT trên địa bàn, lần lượt là THPT Trường Chinh (nguyện vọng 1), THPT Đông Hưng Thuận (nguyện vọng 2) và THPT Nguyễn Văn Cừ (nguyện vọng 3).

Khi được hỏi về thế mạnh của mình, Dương chia sẻ bản thân tự tin nhất ở môn Ngữ văn. Đối với môn học này, bên cạnh việc nắm vững các kỹ năng làm bài để đáp ứng đúng barem chấm điểm, việc chủ động cập nhật các thông tin thời sự để làm phong phú dữ liệu ngoài sách giáo khoa cũng là yếu tố được chú trọng. Nhìn nhận về mục tiêu điểm số, nam sinh/nữ sinh này biết mình cần phải nỗ lực đạt trung bình từ 6,5 điểm trở lên cho mỗi môn thi để nắm chắc suất vào ngôi trường mơ ước, nhất là khi điểm chuẩn năm ngoái của trường dao động ở mức hơn 17 điểm.

Điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập có hơn 600 thí sinh đến từ bốn trường gồm THCS Hà Huy Tập, THCS Trần Phú, THCS Nguyễn Ảnh Thủ và THCS Nguyễn vĩnh Nghiệp đã nghiêm túc chấp hành quy chế. Nhờ làm tốt công tác quán triệt từ trước, ghi nhận trong ngày thi cho thấy rất ít trường hợp học sinh mang vật dụng không liên quan vào phòng thi.

Đại diện Hội đồng thi cho biết, các em được khuyến khích chỉ mang những vật dụng theo quy định, có thể đựng trong túi nhựa trong suốt không có chữ.

Để hỗ trợ thí sinh, Hội đồng thi đã bố trí toàn bộ khu vực nhà thi đấu phía sau làm nơi gửi đồ. Khu vực này được sắp xếp khoa học theo từng túi tương ứng với 25 phòng thi, giúp các em dễ dàng để và tìm kiếm vật dụng cá nhân theo đúng số phòng của mình.

Năm nay, thành phố có hơn 151.300 học sinh đăng ký thi lớp 10. Các trường THPT công lập đáp ứng khoảng 118.550 suất học, tỷ lệ đỗ khoảng 78%.

THPT Bùi Thị Xuân có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,84).

Chiều nay, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 2-6, các em làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Sau đó, những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, dài 150 phút.

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.